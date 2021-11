L’organizzazione non è il loro forte. Ecco i segni Re dell’ultimo minuto

Non aspettarti da questi 3 segni zodiacali che riescano ad organizzare le loro vite. Orari stabilititi e impegni li mandano in tilt.

Ci sono alcuni segni noti per la loro impeccabilità in fatto di precisione ed organizzazione. Uno di loro è senz’altro la Vergine che sovrasta tutto lo zodiaco con la sua strema meticolosità. Purtroppo non tutti hanno la sua stessa abilità organizzativa. Gli astri rivelano chi sono i 3 segni più carenti in organizzazione.

Se chiedi a questi segni zodiacali di organizzare qualcosa li manderai in crisi. Organizzare una festa di compleanno o un meeting di lavoro sono la richiesta più scomoda che tu possa fargli. Questi tre segni astrologici non sanno gestire questo tipo di cose. Aspettati che gli sfuggano una marea di cose e che si ritrovi all’ultimo minuto a dover cercare di far chiudere il cerchio.

Questi tre segni non sono un asso in organizzazione

Alcuni segni dello zodiaco sono maniacali. Pianificare e organizzare per loro è un gioco da ragazzi. L’esempio più eclatante è la Vergine. Se lui è nei paraggi sta pur sicuro che tutto sarà classificato e riordinato. Non è il caso di tutti. Esistono 3 segni in particolare che sono del tutto privi di organizzazione. Hai idea di chi potrebbero essere?

Il primo in classifica è il segno dei PESCI

I Pesci sono i più disordinati dello zodiaco. Di solito di solito aspetta finchè la stanza non si riordina a sola. Il caos è il suo ambiente ideale. Non trova mai niente in mezzo ala confusione ma a lui non dispiace, tanto in ogni caso non trova nulla dato che ha sempre la testa per aria. Poichè è molto sbadato, se gli chiedi di fare qualcosa lui se ne dimenticherà sicuramente e lo verai schizzare come un pazzo per recuperare all’ultimo minuto.

Cancro

Il Cancro è un segno di Acqua, è molto sensibile ma il suo problema più grande è che vive di ricordi e ogni oggetto gli ricorda qualcosa o v i è particolarmente affezionato. La sua casa è piena di oggetti di ogni tipo, colleziona di tutto e non butta mai niente. Tutte queste cose che albergano nei suoi spazi rendono difficile mantenere l’ordine e il disordine si sa crea confusione a livello mentale.

Acquario

L’Aquario è un segno particolarmente eccentrico. Questo segno si impegna e si da da fare ma non fa mai nulla nello stesso modo in cui farebbe la maggior parte delle persone. Anche la sua concezione di organizzazione non è come quella degli altri. Potresti vederlo passare intere giornate a riordinare l’armadio e a classificare ogni indumento in un modo che ti è incomprensibile ma che per lui è chiarissimo. Anche il resto elle sue classificazioni potrebbero essere bizzarre ed estroverse. Questo segno pensa a tutto eppure gli sfugge sempre qualcosa. Ecco perchè lo vedrai spesso impegnato in tentativi i recupero dell’ultimo minuto.