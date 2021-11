Casa Belen Rodriguez: un appartamento spettacolare a Milano

Avete mai visto la casa di Belen Rodriguez? La showgirl argentina vive in un appartamento da sogno a Milano, foto.

Belen Rodriguez vive da anni a Milano. Giunta in Italia dal’Argentina con una valigia piena di sogni, è riuscita a diventare una delle showgirl più amate dal pubblico. Bellissima e talentuosa, nel corso degli anni, ha affrontato tante sfide professionali salendo, come primadonna, anche sul palco del Festival di Sanremo. Anche la sua vita privata è stata intensa. Dopo le storie con Marco Borriello e Fabrizio Corona, si è innamorata di Stefano De Martino che ha in seguito sposato e dal quale ha avuto il primo figlio, Santiago che oggi ha 8 anni.

Dopo la fine del matrimonio, Belen ha ritrovato l’amore accanto ad Antonino Spinalbese con cui ha avuto la sua secondogenita, la piccola Luna Marì, nata lo scorso luglio. Ma dove vive Belen con la sua splendida famiglia?

Casa Belen Rodriguez: un nido da sogno in una delle zone più cool di Milano

Belen Rodriguez ha scelto di abitare a Milano, città che ha accolto non solo la showgirl argentina, ma anche tutta la sua famiglia. Nel capoluogo lombardo, infatti, vivono anche il fratello Jeremias, la sorella Cecilia e i genitori Veronica e Gustavo che hanno lasciato definitivamente l’Argentina per stare accanto ai figli. La Rodriguez, in particolare, come fa sapere il portale ViviHome, ha scelto di abitare in una delle zone più chic di Milano ovvero Corso Sempione.

LEGGI ANCHE—>Avete mai visto dove vive Eleonora Daniele? Una casa davvero chic

La casa riflette il carattere allegri e vivace di Belen con i colori pastello presenti quasi in tutti gli ambienti. Nel salotto è presente un grandi divano, nonchè un tavolo abbastanza grande dove la showgirl ama cenare in compagnia di tutta la famiglia.

L’arredamento è pressochè semplice e allo stesso tempo rustico, ma la cucina è moderna e rappresenta uno dei luoghi preferiti della showgirl che, non solo è amante del buon cibo, ma è anche un’ottima cuoca.

LEGGI ANCHE—>Avete mai visto la casa di Veronica Peparini? Un nido d’amore super elegante

All’interno della casa non mancano quadri, lampade, libri e dischi da buon amante della musica. Un nido creato su misura per Belen che ama trascorrere le giornate con gli amori della sua vita quando ha del tempo libero.