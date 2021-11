Uomini e Donne, le troniste battono le dame: il ribalto è impressionante

Le dame di Uomini e Donne sono state battute dalle nuove troniste! Lo stile delle nuove arrivate ha conquistato il pubblico della rete.

Uomini e Donne da tempo appassiona il pubblico del piccolo schermo degli italiani non solo per le dinamiche dei suoi protagonisti, ma anche per lo stile che scelgono di adottare negli studi Elios di Roma.

Questo lo sa bene anche la redazione che spesso organizza delle vere e proprie sfilate, con tanto di classifica, tra i suoi protagonisti. Per questo motivo, nonostante non ci sia una sfilata da qualche puntata, siamo stati curiosi di chiedere agli utenti della rete quale fosse il loro look preferito sfoggiato nelle ultime puntate e la reazione non si è di certo fatta attendere.

Pronti a conoscere chi sono le meglio vestite secondo gli utenti della rete? Il risultato vi lascerà senza parole.

Le troniste battono le dame: i look più amati di Uomini e Donne

Prima di rivelare la classifica completa, ci sono alcune dovute precisazioni da fare. Questa classifica è stata stilata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il loro parere su determinati messaggi. Inoltre, le varie posizioni sono state stilate in base ad una media di voti positivi e negativi ricevuti e in fondo all’articolo trovate tutte le relative percentuali. Detto questo scopriamo subito chi ha avuto la meglio in questa avvincente sfida!

Agli ultimi posti ci sono le dame del Trono Over. In quanto ai primi posti si sono piazzate le nuove troniste del Trono Classico. Nonostante gli ascolti premiano le dame, per lo stile gli utenti della rete preferiscono le troniste, ma scopriamo insieme posizione per posizione.

All’ultimo posto troviamo l’indiscussa protagonista del programma. Ovviamente parliamo di Gemma Galgani, che purtroppo non è riuscita a farsi strada in questa classifica gradimento social. Poco prima di lei, sempre inseparabile, troviamo la sua migliore amica Ida Platano, che ha recentemente ha scelto di abbandonare il programma dopo l’ennesima delusione amorosa.

Al terzo posto troviamo Isabella Ricci, che nonostante faccia parte del dating show di canale 5 soltanto da qualche mese è già entrata nel cuore di milioni di telespettatori. Al secondo posto invece troviamo la tronista Roberta Giusti, mentre campionessa di stile è la sua collega Andrea Nicole, che è risultata essere la preferita degli utenti della rete durante il corso di questo nuovo sondaggio all’insegna dello stile e la moda a Uomini e Donne.