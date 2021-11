Test della Piega Mossa | Dimmi quanto sei leonessa e ti dirò chi sei

Con il test della piega mossa non ti diremo quale piega ti sta meglio, ma cosa significa la piega che scegli per la tua criniera!

I capelli di una donna sono uno dei suoi mezzi di espressione più efficaci e appariscenti in assoluto: proprio per questo il modo di portarli indica moltissimo della personalità della donna in questione!

Difficilmente la donna con i capelli mossi si rassegna a portarli al naturale. Al contrario, si impegna quasi quotidianamente a disciplinarli ma soprattutto a renderli morbidi e voluminosi contrastando la drammatica tendenza a incresparsi appena l’umidità dell’aria sale un po’!

Ovviamente disciplinare i capelli ricci o mossi significa intervenire in maniera decisa sulla loro texture creando onde più o meno fitte, quindi aumentando o diminuendo il volume totale della capigliatura. Proprio su questa scelta si basa il nostro test.

Test della Piega Mossa

Per eseguire questo test di basterà rispondere in maniera onesta scegliendo la piega mossa che ti soddisfa di più. Non importa se è la piega che porti più spesso o quella che chiedi al parrucchiere per le occasioni speciali: con quale tipologia di piega ti senti veramente te stessa?

1 – Onde da diva

Questa piega richiama alla mente le acconciature delle dive della vecchia Hollywood, simboli immortali di femminilità e di fascino. Si tratta di un’acconciatura ancora molto attuale, come ha dimostrato non più di qualche mese fa Giulia De Lellis.

Se hai scelto questo tipo di piega significa che per te i capelli sono un prezioso strumento di seduzione e che utilizzi la chioma per sottolineare ed enfatizzare il tuo fascino femminile.

Hai un carattere dolce ma deciso, ami farti notare catturando gli sguardi, ma lo fai sempre e comunque con eleganza: il peccato mortale che non commetterai mai è la volgarità.

2 – Beach Waves

Le beach waves sono un’acconciatura tipica dell’estate, poiché queste morbide onde si formano naturalmente quando i capelli si trovano a contatto con il sole, la salsedine e il vento. Come ha dimostrato anche Elena Santarelli, sfoggiandole per i suoi 40 anni, anche se è un’acconciatura giovane e dinamica sta benissimo anche alle donne che non sono più adolescenti da un po’.

Ovviamente le beach waves si possono realizzare anche nella stagione fredda e, se sei tra coloro che le portano tutto l’anno o almeno tutte le volte che possono, sei certamente una donna dinamica e vivace.

Ti piace mostrarti al naturale ed esprimere pienamente la tua personalità, hai un entusiasmo contagioso e sei sempre piena di idee.

3 – Boccoli

I boccoli non sono delle vere e proprie onde e non sono dei veri e propri riccioli: sono in pratica delle onde che si avvolgono su se stesse Creando un effetto romantico e d’altri tempi.

I boccoli sono una caratteristica tipica dei bambini e delle bambine molto piccoli e, purtroppo, spesso si perdono con l’età per essere sostituiti dalla texture definitiva dei capelli.

Per questo motivo, se ti piacciono i boccoli sei una persona estremamente romantica e dolce, che in qualche modo è rimasta un po’ bambina mantenendo l’innocenza e la semplicità dell’infanzia.

4 – Riccioli

I riccioli sono la piega mossa più voluminosa in assoluto, sono certamente un po’ difficili da pettinare, lavare e disciplinare, ma certamente il risultato finale vale la pena di qualche sforzo in più.

Chi ha i capelli ricci ha un rapporto un po’ difficile con la propria chioma: o la adora o la odia preferendo lisciare i capelli il più possibile, come fanno le donne afroamericane.

Se hai abbracciato i tuoi riccioli e ne hai fatto uno dei tratti distintivi del tuo look significa che ti piace la sensazione di energia e di potenza che comunicano.

Molti potrebbero pensare che tu sia una donna aggressiva, mentre hai solo una personalità forte e sai perfettamente come esprimerla e come dire “sono qui”. Non è possibile non notare i tuoi capelli da leone, quindi la chioma è una delle armi con cui affermi la tua presenza e spicchi in mezzo alla folla. E lo adori!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.