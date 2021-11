Test: Cuore o testa? A chi ti affidi per affrontare la vita? Scopriamolo

Prima di fare qualcosa ci pensi due volte o agisci e basta? Scopri se nella tua vita domina di più la ragione o il sentimento.

Pensare prima di agire oppure agire senza pensare, è questo che differenzia sostanzialmente coloro che nella vita usano la testa da coloro che si lasciano governare dal cuore. A volte pensiamo di usare la testa ma poi le nostre azioni dimostrano che abbiamo preso la strada del cuore. Scopri grazie a questo test qual è il tuo elemento predominante.

Se sei una persona molto analitica probabilmente la frase ” lasciati guidare dal tuo cuore” ti sembrerà molto inquietante. Per te la vita è fatta di azioni e conseguenze, e non è da te comportarti in un modo senza aver preso in considerazione le conseguenze di quel comportamento. Ma sei davvero sicuro di agire sempre con la testa?

LEGGI ANCHE —–> Test sull’amore: cosa preferisci in un uomo? La risposta svela chi sei

Test: ragione o sentimento, chi prevale nella tua vita?

Sei tra le persone che valutano bene le cose che fanno? Prima di prendere una decisione ponderi ogni aspetto relativo a quella scelta? Potresti anche far parte del secondo gruppo di persone, quelle che semplicemente fanno, si lasciano guidare dall”intuito, dal cuore. Spesso si tratta di una scelta imposta, il cuore quando decide di predominare vince su tutto, sarà perché “il cuore ha ragioni che la ragione non conosce” come dice un famoso detto.

Che persona sei tu? Chi vince nel tuo caso? La ragione oppure il sentimento? Se non sei sicuro di conoscere la risposta non ti resta che fare questo semplicissimo test. Tutto ciò che ti chiediamo di fare è guardare attentamente questa immagine e pensare alla prima cosa che hai notato e che ha rapito la tua attenzione.

Se hai notato prima:

1. Il volto dell’uomo

Gli osservatori si questo dipinto si dividono essenzialmente in due categorie: coloro che notano il volto di un uomo e coloro che notano il bambino pittore. Se tu hai subito notato questo uomo con lo sguardo tenebroso significa che non ti fai dominare dal cuore. Lasci alla mente di prendere il controllo sulla tua vita. Sei una persona che non può fare a meno di giudicare, e analizzi ogni aspetto di ciascuna situazione prima di prendere una decisione. Le tue scelte sono sempre estremamente ben ponderate.

2. Il bambino pittore

Se fai parte di coloro che hanno notato prima il bambino accovacciato sulle sue piccole ginocchia intento a dipingere, significa che sei una persona che si lascia governare dal cuore. Il tuo cuore è talmente influente da riuscire a controllare ogni tua azione. Quel bambino altro non è che il tuo io interiore, e tu sei costantemente collegato a lui. E’ a lui che devi il to spiccato senso artistico e creativo, la tua positività e gioia contagiosa.

Solitamente non freni le tue emozioni ma lasci che fluiscano liberamente. Ascolti l tua voce interiore e ti affidi al tuo intuito. Sei una persona molto sensibile e non temi il futuro. La vita per te è una meravigliosa avventura ricca di sorprese e opportunità da cogliere al volo. Non c’è tempo di mettersi a pensare e rimuginare. Bisogna partire, poi gli ostacoli si supereranno.