Vuoi diventare milionario? Ecco i segni delle persone più ricche al mondo

Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali delle persone più ricche al mondo: nella classifica di oggi dell’oroscopo c’è anche il tuo segno?

Va bene, dai, diciamoci la verità: sognare non costa nulla, quindi, è meglio farlo il più possibile!

Di certo, infatti, per diventare milionari o miliardari ci sono degli step da seguire: nessuno dice che tu non possa vincere al Lotto ma diciamo che, per ora, ci sembra piuttosto strano che tu possa diventare miliardario.

A meno, ovviamente, che tu non riesca a trovare il tuo segno zodiacale nella classifica delle persone più ricche del mondo, non trovi?

Vediamo di che segno sono i magnati della Terra e scopriamo se puoi annoverarti tra loro!

I segni zodiacali delle persone più ricche al mondo: scopri se nella classifica di oggi dell’oroscopo ci sei anche tu

Ma di che segno sono le persone più ricche della Terra?

Non preoccuparti, lo scopriremo subito insieme alle caratteristiche del loro segno zodiacale che, probabilmente, li hanno aiutati a diventare così ricchi.

Effettivamente, infatti, scoprire che il tuo segno è in questa classifica potrebbe essere un vantaggio.

Come? Ma perché potrebbe voler dire che hai lo stesso fiuto per gli affari e la stessa intelligenza da imprenditore di chi si trova nella classifica degli uomini più ricchi del mondo!

Al momento, infatti, nelle prime cinque posizioni si trovano: Elon Musk (proprietario di Tesla), Jeff Bezos (proprietario di Amazon), Bernard Arnault (proprietario del gruppo LVHM alla faccia di chi dice che la moda non conta niente), Bill Gates (proprietario di Microsoft) e Mark Zuckerberg (proprietario del caro, vecchio Facebook).

LEGGI ANCHE –> Scopri se sei uno dei cinque segni più fortunati di tutto lo zodiaco

Ma di che segno sono tutti questi uomini ricchi, forti e potenti?

Cerchiamo di scoprire se, oltre a scaltrezza negli affari (oltre che ad una buona dose di aiuto provenienti dal patriarcato) c’è qualcosa che si nasconde dietro il loro successo.

Il favore delle stelle!

Toro: quinto posto

Mark Zuckerberg, responsabile della creazione di Facebook e che, oramai, controlla praticamente quasi tutti i social network, è nato sotto il segno del Toro.

Nonostante non si trovi ai vertici della classifica delle persone più ricche del mondo possiamo assicurarvi che il suo patrimonio (così come il suo potere politico) non è da poco!

Responsabile di alcune clamorose fughe di dati (sì, anche nostri), spietato, manipolatorio e senza scrupoli, Zuckerberg rappresenta forse i lati più “cattivi” dei nati sotto il segno del Toro.

C’è poco da fare: i Toro lavorano duramente (anche troppo) e non scherzano quando si tratta di affari. Per loro il profitto è al primo posto: impossibile distoglierli dal loro obiettivo!

Scorpione: quarto posto

Un posto piuttosto “basso” per i nati sotto il segno dello Scorpione che, di certo, si sarebbero aspettati una posizione più alta in questa classifica!

Bill Gates, il proprietario di Microsoft, è però solo quarto nella classifica delle persone più ricche del mondo: sarà stato complice anche il suo chiacchieratissimo divorzio, non credete?

Bill Gates, però, è un ottimo rappresentate degli Scorpione: un vero e proprio leader, che lavora con i suoi sottoposti e con l’azienda.

Il suo obiettivo è rendere il suo lavoro il più fruibile ed entusiasmante e non disdegna sporcarsi le mani per trascinare gli altri al successo. Uno Scorpione fatto e finito!

LEGGI ANCHE –> I segni che lavorano “troppo”: sei instancabile? Scoprilo subito

Pesci: terzo posto

L’imprenditore che si trova al terzo posto della classifica dei segni zodiacali più ricchi del mondo è Bernard Arnault. I veri fashionistas avranno già riconosciuto il suo nome visto che è il proprietario di LVHM (il gruppo di Louis Vitton) che, al momento attuale, possiede decine e decine di marchi di alta moda (da Dior a Bulgari, da Celine a Fendi, da Givenchy a Kenzo. Tutto appartiene a lui).

Di certo, nato sotto il segno dei Pesci, Arnault non poteva non essere una persona con uno spiccato gusto per l’estetica e per il bello.

Inutile ridere dietro alle passioni dei Pesci, dunque, visto che l’imprenditore francese è al terzo posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo!

Eleganza, classe (non lo abbiamo mai visto vestito male come alcuni suoi colleghi in classifica o come alcuni influencer arricchiti coperti di loghi e ci mancherebbe), Arnault è un vero Pesci. Sognante ed aggraziato, quando qualcosa lo interessa diventa un vero e proprio squalo!

Capricorno: secondo posto

Di certo si tratta di una lotta indifferente quella tra Jeff Bezos, che è un Capricorno, ed il suo rivale Elon Musk che, al momento attuale (Novembre 2021) gli ha rubato il primo posto nella classifica di oggi.

I due magnate, infatti, si giocano il titolo di uomo più ricco del mondo a suon di incassi da capogiro al minuto.

Per Bezos, che è nato sotto il segno del Capricorno, adesso c’è il posto numero due in classifica: chissà quale segno misterioso lo avrà battuto?

Ovviamente, però, Bezos rappresenta alla perfezione alcune delle caratteristiche peggiori dei Capricorno. (Ebbene sì: chi scrive questo articolo non ha mai comprato su Amazon e se deve dirvela tutta non apprezza proprio Bezos).

Concentrato sul lavoro, arrivista, incapace di interessarsi agli altri, privo di empatia e convinto di essere solo al mondo.

Tutti i Capricorno, se potessero, si lancerebbero nello spazio per un volo di prova, inquinando a non finire il mondo. Solo Bezos, però, per ora se l’è potuto permettere!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più drammatici: scopri se ci sei anche tu in classifica

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali delle persone più ricche del mondo

Ebbene sì, Elon Musk (che al momento, secondo Forbes, è più ricco anche di Jeff Bezos) il proprietario di Tesla è nato a fine Giugno ed è Cancro.

Chi lo avrebbe mai detto che i nati sotto il segno del Cancro avrebbero vinto il primo posto nella classifica dei segni zodiacali delle persone più ricche al mondo?

Sicuramente, per questi segni, quello che conta è la salute ed il benessere per loro stessi ed i propri cari.

Quando, però, vogliono qualcosa i Cancro non si fermano di certo di fronte al primo ostacolo!

Ecco, quindi, che Musk interpreta alle perfezione alcune delle caratteristiche più nascoste dei Cancro.

Instancabili, lavoratori, orientati all’obiettivo e decisamente combattivi: potreste mettere tutto sul curriculum cari Cancro!