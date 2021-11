Potresti avere una predisposizione genetica anche per il divorzio

Questa recente scoperta ti sorprenderà moltissimo. I nostri geni rivelano molte cose di noi, persino se siamo destinati a divorziare.

Mettiamo il caso che tu abbia avuto una lunga relazione e che questa sia finita. Prima di compiere passi importanti come il matrimonio o decidere di dedicare a quella persona i migliori anni della tua vita, avresti voluto sapere come sarebbero andate a finire le cose?

A volte è meglio vivere nell’ ignoto ogni giorno e non sapere cosa ci aspetta il giorno dopo, ma in alcuni casi la fine di una relazione è lacerante e devastante e si impiegano anni per guarire quella ferita. Non ci crederai ma sapere se hai una grande probabilità di divorziare sarebbe possibile, basterebbe solo interrogare i tuoi geni.

Alcune persone sembrano fatte l’una per l’altra ma anche loro a volte si lasciano. Sempre più spesso i matrimoni finiscono e le persone decidono di interrompere definitivamente il loro rapporto d’amore. Il “Per sempre felici e contenti” sembra essere sempre più un lontana chimera. Scopri se hai la predisposizione genetica al divorzio.

Ecco come capire se divorzierai secondo i tuoi geni

Il divorzio sarebbe tutta una questione di genetica. Questa è l’ultima rivelazione sconcertante mossa da alcuni ricercatori. Ma come fanno ad esserne certi?

E se ti dicessero che alcuni matrimoni sono destinati a finire perchè sono stati programmati in questo modo?

Ebbene si, secondo gli esperti comportamentali alcune persone sarebbero destinate a divorziare. Scopriamo chi sono.

A rischio di divorzio ci sono i figli dei genitori divorziati

Questi figli hanno il 20 % più possibilità di divorziare. Questo è il verdetto finale di uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Lund in Svezia, che ha esaminato la frequenza di divorzio su 20.000 bambini adottati in Svezia.

Lo studio in questione era nato nel tentativo di comprendere se i figli adottati prima dei 10 anni divorziassero più o meno rispetto ai figli biologici.

Lo studio ha sorpreso tutti. Secondo i dati analizzati in generale i figli di genitori divorziati avrebbero il 20 % in più di probabilità di divorziare, indipendentemente che siano stati adottati o meno.

Il nostro rischio di divorziare dipende quindi in grande parte dai nostri genitori e quindi dai nostri geni.

Ovviamente i risultati dello studio si riferiscono ad una numero parziale di candidati e potrebbero differire molto aumentando il numero degli esaminati appartenenti a culture diverse.

Se siete figli di divorziati e avete appena deciso di convolare a nozze, non c’è motivo di allarmarvi, godetevi semplicemente questo gioioso momento.

La riuscita di un matrimonio dipende in grande misura dall’impegno che mettiamo nel coronate il nostro sogno d’amore. I matrimonio è qualcosa che cresce ogni giorno ma va coltivato e bisogna dedicargli tempo ed attenzioni costanti. La forza del vostro impegno sancirà la vostra capacità di costruire insieme qualcosa che, perchè no, potrebbe durare anche tutta la vita.