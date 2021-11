Michelle Hunziker e il dramma familiare che ha cambiato tutto

By

Michelle Hunziker è un’ex modella nonché conduttrice televisiva che in passato ha vissuto un grande dramma familiare che le ha cambiato la vita.

Chi conosce Michelle Hunziker è solito pensare a lei come ad una donna forte, solare e sempre allegra.

Eppure, nel suo passato la Hunziker cela dei trascorsi non proprio felici e che hanno cambiato completamente sia la sua vita che le sue relazioni.

Un passato in cui è stata fragile e del quale è tornata a parlare di recente.

Michelle Hunziker ed il dramma che le ha cambiato la vita

Non tutti lo ricordano ma anni fa Michelle Hunziker era entrata a far parte di una setta. Ai tempi la conduttrice era ancora sposata con Eros Ramazzotti e pare stesse vivendo un periodo molto difficile.

A suo dire era quindi in una situazione di fragilità tale da spingerla a seguire i dettami che le venivano dati. Dettami che, come spesso avviene per le sette, miravano ad allontanarla dai familiari.

LEGGI ANCHE -> Michelle Hunziker sconvolge: clamoroso colpo di testa, che cambiamento!

Così, per ben cinque anni la Hunziker è rimasta lontana sia dal marito che dai suoi affetti più cari e tra i quali,per sua stessa ammissione, a mancarle di più era stata proprio la madre.

Una storia che ha davvero dell’incredibile e che ha segnato nel profondo Michelle che da allora ha cambiato del tutto la sua vita. L’ex modella, in seguito a quanto avvenuto, si è infatti separata da Ramazzotti ricominciando la sua vita in tv e trovando un nuovo amore.

Di quel periodo oscuro la conduttrice ricorda ancora il dolore per la lontananza dalla madre e la gioia provata nel momento in cui, finalmente in grado di liberarsi da quella prigionia auto indotta, ha potuto riabbracciarla. Da allora, il apporto tra le due è ripreso senza recriminazioni o rimproveri. Un aspetto del quale la Hunziker ha raccontato più volte di essere molto felice.

LEGGI ANCHE -> Aurora, Sole e Celeste: figlie Michelle Hunziker. La mamma svela quello che non aveva mai detto

Di recente la Hunziker ha ammesso di aver avuto anche il Covid e di averlo vissuto in silenzio e nell’intimità della propria casa. Un altro momento difficile ma che ha superato anche grazie all’affetto e alla vicinanza dei suoi cari.