Biscotto rotolo con ripieno alla marmellata di ciliegie: colazione sprint

Una base di pasta frolla e un ripieno con crema pasticcera e marmellata: nella sua semplicità, questo biscotto rotolo è geniale

Quando abbiamo voglia di preparare qualcosa di dolce senza doverci stressare troppo in cucina, il biscotto rotolo con ripieno alla marmellata di ciliegie è la soluzione ideale.

Possiamo usarlo per una colazione salutare e golosa senza appesantirci. Ma è anche il modo più semplice per far mangiare la frutta ai bambini, ancora meglio se la marmellata o la confettura l’abbiamo preparata noi.

Ingredienti:

Per la pasta frolla

250 g di farina 00

1 uovo intero

100 g di burro

80 g di zucchero semolato

20ml di latte

5 g di lievito per dolci

1/2 baccello di vaniglia

zucchero a velo

Per il ripieno

150 g di crema pasticcera fredda

100 g marmellata di ciliegie

Biscotto rotolo con ripieno alla marmellata di ciliegie (e non solo!)

Per questa ricetta abbiamo utilizzato la marmellata di ciliegie, ma in realtà è solo un’idea: albicocche, pesche, fichi, frutti di bosco, agrumi, qualsiasi tipo di marmellata va bene.

Preparazione:

La ricetta del biscotto rotolo con ripieno alla marmellata comincia doverosamente dalla pasta frolla. Prendete una ciotola e con le fruste elettriche frullate l’uovo con lo zucchero e i semini di mezza bacca di vaniglia.

Poi unite il burro ammorbidito (per questo ricordatevi di tirarlo fuori dal frigorifero almeno 20-30 minuti prima) e già tagliato a pezzi, il latte e mescolate.

Solo a quel punto aggiungete anche la farina setacciata insieme al lievito e impastate con le mani per alcuni minuti fino ad ottenere un composto omogeneo. Avvolgete la vostra pasta frolla con la pellicola per alimenti e lasciatela riposare in frigo per circa 1 ora.

Dopo averla tirata fuori, dividetela in due parti uguali e stendetela formando dei rettangoli spessi circa mezzo centimetro. Spalmateli con la crema pasticcera già pronta e la marmellata di fragole (oppure il gusto che avete scelto).

Arrotolate su loro stessi i rotoli farciti con marmellata, sigillate bene i bordi e adagiateli con delicatezza su placca già rivestita con carta forno. Poi infornate i rotoli in forno preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.

Dopo averli sfornati, lasciateli intiepidire e poi tagliate fette spesse circa 4 centimetri, per ottenere una serie di biscotti, spolverizzandoli di zucchero a velo prima di servirli.