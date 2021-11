Acquistare borse griffate? Ecco i 6 passi per evitare…inconvenienti!

Acquistare borse griffate? Non è una scelta semplice, soprattutto se le borse sono la tua passione ma hai un budget limitato! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti aiuterà nell’acquisto della tua borsa griffata, per non prendere delle belle fregature!

Diamonds are the girls best friend cantava Marilyn Monroe nel film “Gli uomini preferiscono le bionde” del 1953. In qualche modo è così: i diamanti e i gioielli in generale sono e saranno il punto debole di molte donne. Ma ci sono gioielli e gioielli! Per le amanti della moda anche una scarpa può essere un gioiello da sfoggiare nelle occasioni importanti. E perché no, una borsa griffata! Anzi, per molte di noi fashion victim, la borsa griffata è decisamente l’oggetto del desiderio, da collezionare come l’opera d’arte di punta del museo. Ma le borse griffate hanno dei costi spropositati, e alle volte ci domandiamo: “ne vale la pena?”. Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti aiuterà a scegliere con cura la tua borsa griffata e ti spiegherà la via migliore per non fare un acquisto sbagliato, in 6 semplici passi!

Viviamo in un epoca di consumismo estremo e sfacciato, dove ogni settore vive e guadagna sugli sprechi di noi consumatori.

Ebbene si, perché siamo diventati dei consumatori e accumulatori seriali, senza neanche rendercene conto.

Nel mondo della moda degli ultimi anni il concetto alla base di questo mercato milionario è stato “compra e accantona”. Vestire meglio era sinonimo di avere tante cose, più di quelle che si riescono ad utilizzare.

Fortunatamente la situazione sta cambiando, c’è più attenzione agli sprechi e si sta lentamente ritornando al concetto di avere poco, ma avere cose buone.

Ma una volta ogni tanto, un piccolo sfizio è giusto toglierlo. Soprattutto se ti tratta di borse. Quell’oggetto del desiderio che tante di noi donne inseguiamo per una vita intera. Risparmiamo al solo scopo di riuscire ad acquistare la borsa griffata tanto desiderata.

E dopo una vita di risparmi, acquistiamo la nostra borsa, e ci rendiamo conto di aver preso una bella fregatura. Perché borsa di marca non è sinonimo di borsa di qualità!

Ma da oggi in poi non farete più questo genere di errori, perché noi di CheDonna, con questa guida di stile, vi aiuteremo all’acquisto della vostra prima borsa griffata

Siete pronte? Partiamo!

Acquistare borse griffate senza prendere fregature? Ecco come!

Non c’è cosa peggiore di acquistare l’oggetto dei tuoi sogni, e renderti conto solo quando è troppo tardi di aver preso una bella fregatura!

Ecco i 6 passi per non sbagliare durante l’acquisto della tua borsa griffata!

pensa bene se è ciò che vuoi davvero: una borsa griffata ha un costo notevole, e se non sei veramente convinta di procedere con questo acquisto, te ne pentirai e non potrai più tornare indietro.

una borsa griffata ha un costo notevole, e se non sei veramente convinta di procedere con questo acquisto, te ne pentirai e non potrai più tornare indietro. borsa griffata non è sinonimo di ben vestire : per essere alla moda non serve necessariamente avere una borsa griffata. Basta seguire le tendenze e avere sempre un tocco personale e autentico!

: per essere alla moda non serve necessariamente avere una borsa griffata. Basta seguire le tendenze e avere sempre un tocco personale e autentico! lascia la tua borsa come ultima scelta: se stai riempiendo il tuo salvadanaio per l’acquisto della tua borsa griffata, assicurati di non avere spese più impellenti. Ti ritroverai a rimpiangere di aver acquistato la tua borsa e te ne vorrai subito sbarazzare!

se stai riempiendo il tuo salvadanaio per l’acquisto della tua borsa griffata, assicurati di non avere spese più impellenti. Ti ritroverai a rimpiangere di aver acquistato la tua borsa e te ne vorrai subito sbarazzare! non farti intrappolare dai social media: le nostre influencer preferite sfoggiano le loro borse griffate con semplicità estrema. Ma spesso e volentieri sono state pagate per indossare e pubblicizzare quel particolare tipo di borsa. Quindi non lasciatevi influenzare!

le nostre influencer preferite sfoggiano le loro borse griffate con semplicità estrema. Ma spesso e volentieri sono state pagate per indossare e pubblicizzare quel particolare tipo di borsa. Quindi non lasciatevi influenzare! scegli il modello base e mai quello moda : ogni brand di lusso crea due collezioni, quella base e classica, che non cambia nel corso degli anni, e quella di collezione, che segue le tendenze dell’anno. Se volete acquistare una borsa griffata scegliete i modelli continuativi, in modo da poterle rivendere ad un prezzo alto nel momento se e quando vi siete stancate della vostra borsa! In più il modello base è generalmente quello che più dura nel tempo, perché il materiale è pensato proprio a questo: accompagnare la proprietaria per più tempo possibile!

: ogni brand di lusso crea due collezioni, quella base e classica, che non cambia nel corso degli anni, e quella di collezione, che segue le tendenze dell’anno. Se volete acquistare una borsa griffata scegliete i modelli continuativi, in modo da poterle rivendere ad un prezzo alto nel momento se e quando vi siete stancate della vostra borsa! In più il modello base è generalmente quello che più dura nel tempo, perché il materiale è pensato proprio a questo: accompagnare la proprietaria per più tempo possibile! scegli un buon usato: se vuoi spendere qualcosa in meno esistono dei negozi che comprano e vendono borse griffate usate, esperti che sanno distinguere un originale da un falso. Affidatevi a loro! Esempio? Vintage Room Milano è un esperto nel settore. In questo shop potete acquistare la vostra borsa usata senza rischiare di acquistare un falso. E da loro troverete una vasta selezione di borse griffate e di tendenza!

LEGGI ANCHE: Guida allo stile di Levante: per chi ama i colori e divertirsi con la moda!

Adesso che siete pronte e convinte di acquistare la vostra borsa griffata, con questa guida di stile siete pronte ad ottenere la vostra borsa del desiderio!

Senza rischiare l’acquisto sbagliato!