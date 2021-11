Acne e skincare: gli errori da non commettere assolutamente!

Chi soffre di acne conosce benissimo quanto delicata sia l’epidermide infiammata da questa patologia. Scopriamo i principali errori che non si dovrebbero commettere riguardo Acne e skincare.

L’acne è una patologia infiammatoria della pelle che colpisce sia donne che uomini maggiormente nella giovane fascia d’età ma in alcuni casi permane per diversi anni.

La pelle colpita da questo tipo di problematica andrebbe trattata con molta delicatezza e soprattutto praticando delle abitudini corrette riguardo l’acne e skincare. Ecco gli errori che chi soffre di questo tipo di malattia dermatologica non dovrebbero mai commettere.

Acne e skincare: gli errori più comuni che non andrebbero mai commessi

Siete tra le persone che soffrono di acne? Attenzione a questi errori davvero molto frequenti:

1- Non rivolgersi ad un medico

Se si soffre di acne ci si deve sempre rivolgere ad un medico dermatologo che valuti la patologia e le cause profonde di essa ed eventualmente prescriva un approfondimento endocrinologico.

2- Utilizzare prodotti cosmetici aggressivi

Utilizzare prodotti per la skincare indicati come ‘sgrassanti’ e soprattutto a base alcolica è un errore molto grave. Questi cosmetici infatti contribuiranno ad infiammare ulteriormente la pelle in particolare nelle zone interessate dalle lesioni. Esistono molti rimedi naturali per trattare e detergere la pelle acneica.

3- Non lavarsi le mani

Quando si tocca la pelle colpita dall’acne si dovrebbero avere mani ed unghie perfettamente pulite e disinfettate. Toccare l’epidermide infiammata con le mani sporche contribuirà a peggiorare la situazione.

4- Aggredire l’epidermide con le dita

Assolutamente vietato impegnarsi a spremere e tormentare bolle, cisti e papule da acne. Farlo non farà altro che aggredire le lesioni contribuendo alla formazione di antiestetiche cicatrici o macchie da acne.

5- Non detergere gli strumenti del makeup

I pennelli e le spugnette del makeup andrebbero sempre lavati settimanalmente ma se si soffre di acne, sarà una buona abitudine lavarli e disinfettarli dopo ogni utilizzo. Un ottimo consiglio sarà comprare i pennelli interessati nel makeup viso doppi in modo da poterne utilizzare ogni giorno puliti lasciando tempo di asciugare a quelli lavati.

6- Non struccare perfettamente la pelle

Se si ha l’acne non si deve rinunciare al makeup ma sarebbe davvero pericoloso non eliminarlo perfettamente a fine giornata. Si potrà eliminare il trucco con uno struccante delicato detergendo la pelle con un prodotto specifico per pelli infiammate.

7- Non applicare trattamenti specifici

Per quanto riguarda i trattamenti per il viso, andranno sempre utilizzati quelli specifici e consigliati dal medico dermatologo.

8- Non applicare la protezione solare

Il sole è nemico della pelle, soprattutto di quella colpita dall’acne. Applicare ogni giorno una crema con fattore di protezione spf 50 sarà fondamentale.