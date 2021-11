Una Vita anticipazioni: un clamoroso ritorno ad Acacias cambia tutto

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dall’15 al 21 novembre. Un clamoroso ritorno ad Acacias: ecco chi

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni dal 15 al 21 novembre

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Camino organizza la sua fuga a Parigi con la pittrice Maite.

Nelle prossime puntate di Una vita in onda dal 15 al 21 novembre 2021 non mancheranno le novità e i colpi di scena per la nostra soap spagnola preferita. Ad Acacias come già sapete tornerà Maite, il grande amore di Camino.

Infatti, la giovane Pasamar non perderà tempo per organizzare una romantica fuga a Parigi con lei. Nel frattempo, Genoveva cercherà di liberarsi di Velasco ma questa volta il suo piano fallirà miseramente. Bisognerà attenzionare anche Felipe dopo aver trovato un fazzoletto appartenuto a Marcia, avrà una strana e inaspettata reazione, come se ricordasse qualcosa.

In particolare, Antonito è molto preoccupato per il fatto che Felipe non ricordi nulla e che si sia riavvicinato a Genoveva. L’avvocato, credendo nella ‘nuova’ Genoveva, non riuscirà a resistere e la bacerà con animo.

A casa Palacios ci sarà molta preoccupazione per il momento in cui Felipe dovrà incontrare Ramon, colui che crede responsabile della morte dell’adorata Celia, avendo perso ogni ricordo.