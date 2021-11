Test: quale trattamento sopracciglia preferisci? Scopriamo cosa rivela di te

Che ne dici di provare il nostro test sul trattamento delle sopracciglia? Ci dovrai solo dire qual è il trattamento che preferisci: semplice, no?

Alzi la mano chiunque prenda appuntamento dall’estetista non solo per avere cura di sé e del proprio corpo ma anche come pausa durante la propria giornata.

Nel tempo, infatti, i trattamenti disponibili sono decisamente aumentati seguendo le mode ed i cambiamenti della società e possiamo veramente dirlo: a volte stiamo anche più di un’ora dalla nostra estetista e ne usciamo praticamente rigenerate!

Oggi vogliamo sapere qual è il trattamento che preferisci quando parliamo delle sopracciglia. No, ovviamente non parliamo solo di spinzettarle o renderle perfette.

Sei più tipa da microblading o da henné? Scopri che cosa rivela di te!

Test: quale trattamento per le sopracciglia scegli? La risposta svela chi sei veramente

Non credevi che il modo in cui curi le tue sopracciglia sia fondamentale per scoprire chi sei e come ti comporti con gli altri!

Evidentemente, allora, questo è uno dei primi test che fai su CheDonna.it: benvenuta, anche se sei una “novellina“!

Oggi vogliamo chiederti, semplicemente, di dirci come curi le tue sopracciglia e qual è il trattamento che preferisci.

Ti piace di più il microblading (una tecnica semipermanente che si effettua tramite aghi sottili) oppure l’henné (la colorazione che ti permette di cambiare colore ma, poi, di cambiare idea senza problemi)?

Scopriamo subito che cosa rivela di te la tua scelta: pronta a capire chi sei nel profondo?

Ecco i responsi!

microblading: ehi, con te di certo non si scherza, vero? Da quando hai provato per la prima volta il microblading hai deciso che non saresti mai più tornata indietro.

Ma che cos’è il microblading? Per capire come sei, dobbiamo prima spiegare un attimo che cosa fai! Questa tecnica di trucco semipermanente non è un tatuaggio, visto che il colore si deposita sull’epidermide (e non nel derma, lo stato più profondo).

Per raggiungere questo risultato si usa uno strumento con a forma di penna, con numerosi piccoli aghi monouso, che va a tratteggiare (come se fosse un disegno) il tuo sopracciglio.

Anche se non possiamo dire quanto o se faccia male (per ognuno, ovviamente, il dolore e la sensazione di disagio sono soggettivi), possiamo dire che sei una persona decisa e determinata, non è vero?

Non hai paura di niente e di nessuno e intendiamo per davvero! Quando prendi una decisione, di certo non torni mai indietro per cambiarla o, se lo fai, è per cause di forza maggiore.

Anzi, diciamoci la verità: spesso la “forza maggiore” sei tu visto che sei una vera e propria forza della natura! Diretta, concreta, pratica, con obiettivi chiari e ben precisi: che nessuno si metta sulla tua strada!

henné: all natural e che ne non se ne parli più. Quando la gente pensa a te, infatti, vede una persona genuina e senza filtri, tranquilla e pacata ed aperta al nuovo.

Ti sembra strano che siamo riusciti a preparare questo primo quadro su di te solo grazie al fatto che hai scelto l’henné come trattamento per le sopracciglia?

Beh, ma il motivo è che (spiegando che cos’è l’henné) l’henné è un trattamento naturale che consente di realizzare una specie di bio tatuaggio.

Il colore si va a depositare sul pelo e, oltre a donargli una tinta più “piena” lo nutre e lo cura: insomma, per te non esiste provare dolore sulla pelle, anzi!

La cosa più importante, anche quando vai dall’estetista, è che tu ti senta a tuo agio e che il tuo intervento estetico non modifichi per sempre i tuoi connotati.

Non vuoi dover aspettare un anno o anche di più per riavere il tuo viso! Certo, stai comunque sostenendo un intervento estetico ma lo fai per armonizzare ed esaltare le tue caratteristiche. Non vuoi cambiare la forma del tuo viso e neanche scombussolare la tua persona. Insomma, come dicevamo all’inizio: tu sei veramente tutta al naturale!