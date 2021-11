Test del Carattere ottimista o pessimista | Scopri la tua vera essenza

Con il test del carattere risponderai a una domanda di cui probabilmente credi di conoscere già la risposta ma, spesso, non corrisponde alla verità.

La società contemporanea premia l’ottimismo e la propositività come grandi pregi e soprattutto come caratteristiche distintive delle persone davvero vincenti: per questo motivo le persone preferiscono vedersi e definirsi come ottimiste, fiduciose e in grado di credere molto in se stesse.

Le cose invece non sono sempre così semplici da definire. Spesso le persone che vengono bollate come pessimiste e sempre alla ricerca di “ciò che non va” hanno in realtà una visione più realistica del mondo.

Inoltre, non esistono persone completamente pessimiste e persone costantemente ottimiste. La cosa più corretta da dire? Che tutti siamo un po’ pessimisti e un po’ ottimisti, a seconda soprattutto del momento della nostra vita e della situazione in cui ci troviamo ad esprimere il nostro parere.

Questo pone altre domande: in questo momento della tua vita sei più pessimista o più ottimista? E in passato con quale atteggiamento hai affrontato le vicende della tua vita? È giunto il momento di scoprirlo!

Test del Carattere: ottimista o pessimista?

Per eseguire questo test di osservazione ti invitiamo a guardare per qualche istante l’immagine che ti proponiamo e a scegliere uno degli elementi che la costituiscono. Come puoi vedere nessun elemento ha una relazione diretta con il pessimismo e con l’ottimismo, quindi ti invitiamo a non cercare di “falsificare” il risultato scegliendo l’elemento che ritieni “migliore”. Non esistono risposte esatte, solo risposte sincere!

1 – La Nave

La nave si trova nella parte inferiore del quadro ed è uno dei pochi elementi realistici del quadro, cioè posto dove dovrebbe essere.

Se hai scelto la nave significa che sei una persona dal carattere forte e che difficilmente si dà per vinta.

Hai obiettivi molto chiari e sai perfettamente qual è la strada che intendi percorrere per raggiungerli: non ti spaventa nemmeno doverti “sporcare le mani” per superare qualche difficoltà.

Questo atteggiamento fa di te una persona estremamente realista, né troppo ottimista né troppo pessimista. Sai che le difficoltà esistono e che nella vita non tutto è rose e fiori. Sai anche, però, che le cose belle accadono e questo ti dà la forza di andare avanti.

2 – I due visi che si guardano

I due profili che si guardano nel cielo costituiscono l’elemento più caratterizzante di questa immagine surrealista.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona che attribuisce grande importanza alle relazioni e, in particolare, a quelle d’amore.

Le tue esperienze passate, che ovviamente non sono state tutte positive, hanno sviluppato in te la consapevolezza che non tutte le persone che si incontrano nella vita sono persone oneste, quindi questo ti ha reso piuttosto sospettosa nei confronti di coloro che non conosci bene.

Si può dire che sei una persona realista ma tendente al pessimismo, quindi ti è più facile credere che una persona stia tramando alle tue spalle o che abbia cattive intenzioni piuttosto che credere nel suo buon cuore.

3 – Il cielo e il mare tra i due volti

Il cielo e il mare dipinti all’interno del cartiglio sono un altro elemento surrealista, perché rappresentano un “doppione impossibile” del paesaggio naturale.

Se a colpirti è stato questo elemento significa che sei una persona dalla mente molto aperta, affascinata dall’idea di immagine, fare e costruire cose nuove.

Anche se ti sforzi di essere una persona abbastanza realista bisogna ammettere che il tuo ottimismo spesso prende il sopravvento. Di certo è capitato più di una volta che, presa dall’entusiasmo, tu ti sia lanciata in una nuova impresa o in una nuova relazione senza calcolare attentamente i rischi e finendo per rimanere scottata.

Questo non ti impedisce tuttavia di continuare a sognare, ripromettendoti sempre di imparare dal passato e di essere un po’ più prudente in futuro. Prima o poi ce la farai!

4 – La rosa

La rosa occupa la parte più alta dell’immagine e il suo colore chiaro si staglia contro lo sfondo scuro del cielo, venendo messa estremamente in evidenza.

Se a colpirti è stata la rosa sei una persona dai grandi valori, che crede nella giustizia, nella bellezza e nell’altruismo.

Il tuo animo puro è un faro per tutti coloro che ti circondano e che hanno la fortuna di lavorare o semplicemente di avere a che fare con te.

Secondo questo test del carattere, però, il tuo ottimismo ha completamente preso il sopravvento sulla tua capacità di analizzare oggettivamente le situazioni presenti e future. Sei in grado di vedere sempre il buono nelle altre persone, sei capace di perdonare facilmente gli errori altrui perché pensi molto spesso che non siano stati commessi in cattiva fede.

Questo fa di te una persona piuttosto ingenua e facile da manipolare? Un po’: devi imparare a proteggerti decisamente meglio di quanto fai ora!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.