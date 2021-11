Test sull’amore: cosa preferisci in un uomo? La risposta svela chi sei

Con questo test sull’amore potrai scoprire chi sei indicando semplicemente le tue preferenze in fatto di uomini.

L’amore, si sa, non segue alcuna teoria ed arriva sempre in modi incomprensibili. Basarsi quindi sulle proprie preferenze o idee serve solitamente a ben poco perché nella maggior parte dei casi ci si troverà ad amare qualcuno anni luce lontano dalle nostre idee. Eppure, nessuna di noi riesce a non avere, almeno nella teoria, delle preferenze o un’idea di uomo ideale da perseguire.

E proprio questa idea può dirci molto sulla nostra personalità. Anche se non sarà in grado di indicare come sarà la persona che ameremo ci aiuterà infatti a capire chi siamo noi e cosa desideriamo davvero dall’amore.

Risposte che possono tornare senz’altro utili e che aiutano più che mai a guardarsi dentro e a capire come crescere al fine di raggiungere non per forza il partner perfetto ma ciò che si desidera davvero nel profondo da una relazione appagante. Scegliere tra due risposte apparentemente banali sarà quindi utile per conoscerci più a fondo.

Test dell’amore: ciò che preferisci in un uomo svela chi sei

Per eseguire questo test nel modo corretto basta scegliere tra le due opzioni poste qui sotto.

Ciò che si preferisce in un uomo può infatti svelare molto sia sulla nostra personalità che sulle aspettative che abbiamo effettivamente in amore. Aspettative che una volta identificate possono aiutarci a trovare più facilmente la persona giusta per noi.

1 – Il fisico

Se ciò che ti interessa di più in un uomo è il suo fisico, sei una persona che ama godersi la vita e che ne ricerca sempre gli aspetti più belli. Diretta e determinata non sei solita accontentarti e pretendi sempre il meglio in ogni campo.

Da una relazione ti aspetti prima di tutto il divertimento e la voglia di scoprirsi a vicenda. Adori la fase del corteggiamento e sei molto attenta ad ogni particolare. Al contempo tendi a stancarti facilmente di chi non ti soddisfa a pieno e quando ciò avviene fai fatica nel tornare a sentire il trasporto di un tempo.

Ad un uomo tendi a chiedere attenzioni illimitate e divertimento e probabilmente per stare bene hai bisogno di qualcuno che ti tenga sempre sulla corda e che ti faccia emozionare ogni giorno come se fosse il primo. Unico modo per far si che la relazione funzioni.

2 – Il carattere

Se per sentirti affascinata da un uomo hai bisogno di coglierne prima di tutto il carattere, sei una persona che nella vita ha bisogno di sentirsi sempre viva. Per star bene hai bisogno di tenere sempre la mente impegnata. E a ciò si unisce il bisogno di sapere che al tuo fianco hai persone in grado di sostenere le tue mille idee.

In una relazione ti aspetti complicità, presenza e collaborazione. Tieni molto a valori come la fedeltà e hai bisogno di sapere che anche dall’altra parte è la stessa cosa. Se ciò non avviene non senti quella sicurezza interiore che ti fa dire che al tuo fianco hai la persona giusta.

Ad un uomo chiedi quindi attenzioni, ascolto, voglia di vivere con te emozioni sempre nuove e la possibilità di crescere insieme nella relazione. Quest’ultimo è forse l’aspetto che ti preme di più e senza il quale non ti senti in grado di credere nel rapporto a due.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.