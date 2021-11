Scopriamo subito se sei uno dei segni più iperattivi dello zodiaco

Correre! Dobbiamo correre prima di qua e poi di là. Adesso? Arrampicarsi e poi saltare e poi… va bene, lo abbiamo capito. Sei uno dei segni più iperattivi dello zodiaco, non è vero?

Lo sappiamo, lo sappiamo: tutti facciamo delle vite veramente frenetiche tra corse sugli autobus, parcheggi impossibili, lavoro, amici e fidanzati, figli e mariti.

Sempre in movimento, sempre di corsa da una parte all’altra, finiamo per arrivare a sera completamente esausti.

O meglio: è così per la maggior parte di noi. Esistono persone, però, che detestano stare in panciolle e che devono sempre fare qualcosa.

Ehi, non stiamo di certo puntando il dito verso di te: però sarebbe bello scoprire se ti posizioni in questa classifica, non trovi?

I segni più iperattivi dello zodiaco: ehi non è che ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo, vero?

A volte capita e, quando ce ne rendiamo conto, è sempre troppo tardi.

Il nostro fidanzato è un vero iperattivo, fatto e finito, sempre pronto a correre da una parte all’altra, a svegliarsi alle sei del mattino ogni mattina e a proporre trekking in montagna durante il weekend.

Non fraintendeteci: le persone sempre attive sono fantastiche e di grande ispirazione per noialtri con la vestaglia di pile e la verve di un orso in letargo!

Con questo non vogliamo assolutamente dire che i segni più iperattivi dello zodiaco siano a rischio di rovinare il vostro weekend di maschere facciali e tisane sul letto.

Abbiamo solo chiesto a stelle e pianeti di stilare questa classifica in modo da avere le idee chiare e da non rischiare incomprensioni.

LEGGI ANCHE –> I segni che hanno “paura” del telefono: non chiamarli mai!

Non vogliamo assolutamente una classifica da guardare ad ogni primo appuntamento, per cercare di capire se chi si siede di fronte a noi ci sveglierà ogni mattina prima che il sole sorga!

(Dai, va bene, è ora di dire la verità: è ovvio che questa classifica serve a capire chi sono gli iperattivi e a starne alla larga!).

Toro: quinto posto

Sì, dobbiamo ammetterlo. I Toro fanno parte della nostra classifica dei segni zodiacali più iperattivi perché, non sarà una sorpresa, non riescono veramente a stare fermi un minuto.

Anzi, cerchiamo di spiegarci meglio: capita spesso che i Toro passino dei momenti veramente di down, dove non si alzano praticamente dal letto e vivono mangiando avanzi per una settimana.

In seguito a questi momenti, quindi, i Toro prendono vita e diventano decisamente iperattivi. Cercano di recuperare in pochi giorni tutto quello che hanno “perso” precedentemente: sono delle macchine ed è quasi impossibile fermarli!

Capricorno: quarto posto

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone che, generalmente, amano tenersi molto impegnate. Per loro, infatti, non esiste niente di meglio che poter fare, fare e (avete indovinato) ancora fare.

Sono dei veri iperattivi che non si fermano veramente mai, soprattutto sul lavoro! Al Capricorno, infatti, non dispiace assolutamente gironzolare come una trottola per i suoi affari e, al tempo stesso, praticamente non sta mai a casa. Ogni giorno ha un amico diverso da vedere: ma dove trovano tutta questa energia?

LEGGI ANCHE –> I segni più pignoli dello zodiaco: sei in classifica, per caso?

Gemelli: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli sono delle persone veramente iperattive quando ci si mettono.

Certo, a volte capita che i Gemelli non abbiano voglia di far niente per mesi e mesi ma, fidatevi di noi: la loro vera natura è quella degli iperattivi!

I Gemelli non stanno veramente mai fermi: cambiano lavoro, città, compagno, amici e convinzioni con uno schiocco di dita. Per loro chi rimane fermo è veramente perduto; se volete avere a che fare con loro è meglio prepararvi ad una girandola di emozioni!

Acquario: secondo posto

Volete mettere la sveglia alle sei del mattino per fare una foto ad un Acquario che dorme? Ci dispiace per voi: loro non solo sono già in piedi ma sono anche già usciti, hanno fatto un giro, sono andati dal giornalaio e vi hanno preso la colazione.

Volevate fare loro una foto mentre dormivano? Ah, poveri voi: gli Acquario dormono solo quando gli altri si riposano!

Ok, no, va bene stiamo esagerando: gli Acquario non sono delle macchine instancabili anche se ci si avvicinano molto. Fortunatamente per loro, però, non sono ancora diventati dei robot!

Gli Acquario sono persone semplicemente veramente molto iperattive: devono diventarlo se vogliono dare una mano a tutti e su tutto!

Per gli Acquario non c’è niente di meglio che fare: a che servono le parole, vuote di significato, se non vengono seguite da azioni concrete?

Se volete riposarvi, gli Acquario possono sostituirvi in tutto e per tutto: ora dipende solo se riuscite a riposarvi mentre loro svolazzano da una parte all’altra!

LEGGI ANCHE –> Aiuto, che noia! Sei ad un appuntamento con uno dei segni più noiosi?

Leone: primo posto nella classifica dei segni più iperattivi dello zodiaco

Non c’è niente da fare, cari amici del Leone, oggi vincete una palma decisamente curiosa. Siete proprio voi, infatti, ad essere i segni più iperattivi di tutto lo zodiaco: siete contenti, vero?

Bene, sappiate che assolutamente non contenti sono tutte quelle persone che, invece, vi stanno accanto.

No, dai, scherziamo: quello che intendiamo è che, semplicemente, non siete mai a casa e non vi riposate veramente mai.

Palestra od esercizio fisico, serate piene di feste e pomeriggi pieni di amici da vedere, lavorate instancabilmente (quando vi va) e non avete tempo per dormire.

Chi vi ama deve prendere appuntamento con la vostra segretaria per vedervi!

I Leone sono persone che non riescono assolutamente a calmarsi o a prendersi un attimo di pausa. Devono andare sempre a centomila chilometri orari: meglio evitare di mettergli i bastoni fra le ruote!