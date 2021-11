Guida allo stile di Levante: per chi ama i colori e divertirsi con la moda!

Guida allo stile di Levante, la giovane cantante che oltre ad essere una cantautrice di successo ha un gusto in fatto di moda super azzeccato! Il mix di tendenze con quel pizzico di stravaganza rendono il suo stile particolare, da copiare assolutamente!

Qual è lo scopo ultimo dell’arte? Si crea arte per molti motivi: per comunicare un messaggio, per liberarsi da un pensiero e sfogarsi, oppure per un mero fine estetico. E possiamo parlare d’arte non solo quando ci troviamo davanti ad un dipinto di Van Gogh o Monet, si può parlare di arte anche davanti ad un buon piatto, oppure di fronte ad un look! Chiaramente ci vogliono delle caratteristiche ben precise per definire un look “opera d’arte”, ma oggi in questa guida stilistica targata CheDonna parleremo dello stile di un personaggio in particolare, e vedremo perché possiamo definirlo come tale! Di chi parleremo oggi? Della cantautrice italiana Levante, e del suo stile!

Claudia Lagona, meglio conosciuta con il nome d’arte Levante, è una cantautrice italiana di successo. Può vantare collaborazioni con Carmen Consoli e Max Gazzé. In più si è fatta conoscere dal grande pubblico per essere stata giudice del talent X Factor nel 2018.

Ma oggi noi non parleremo della sua musica, parleremo del suo stile!

Unico, stravagante e artistico. Uno specchio della sua personalità. Tra elementi classici e ricercati, passando per le tendenze del momento mentre ne riporta in vita altre da tempo accantonate.

Uno stile con stampato forte il marchio di fabbrica “Levante”, ma talmente stiloso da non poterne fare a meno!

Ecco a voi lo stile di Levante, e come prendere spunto dai suoi outfit!

Originalità è la parola chiave. Ecco la guida allo stile di Levante!

Perché nella moda seguire le tendenze non basta. È l’originalità il tema da seguire, e allora saremo noi a fare tendenza!

Levante sul suo profilo Instagram pubblica spesso foto in cui si mostra in outfit colorati e trendy, dove racconta la sua passione per la moda e il suo modo di crearla.

Perché Levante crea moda, e crea tendenze. Indossa capi trendy e accessori moda, unendoli con indumenti e colori a modo suo!

Uno degli ultimi look di Levante assolutamente da copiare è un outfit composto da un cardigan in lana aperto color coccio, uno dei colori moda dell’autunno 2021, maglia a righe camel e nero, pantalone a palazzo a coste di velluto a mostrare il pancino in dolce attesa. Pratico e di tendenza!

Un altro look assolutamente da copiare è quello più street style, composto da piumino bomber, t-shirt a righe con cardigan sopra, jeans flare corto in caviglia, e le scarpe del momento, i mocassini con zeppa e plateau da portare rigorosamente con calzino a contrasto a vista.

E perché no, una pelliccia, ovviamente ecologica, nelle colorazioni pastello abbinata ad un completo a fantasia anni ’70!

Ciò che ci insegna Levante è l’amore per l’arte! Creare, partendo da alcune regole e tendenze stilistiche, giocando con i colori e con le forme. Per raccontare la propria personalità attraverso la moda!

Termina anche per oggi la guida di stile di CheDonna, oggi incentrata sullo stile di Levante.

Alla prossima guida di stile, per rimanere aggiornate su tutte le novità in fatto in di moda!