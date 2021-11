Le coppie migliori dei segni zodiacali: scegli questo segno per essere felice

Siete una delle coppie migliori di segni zodiacali? Leggi, per ogni segno, quali sono gli accoppiamenti migliori: sono tutti qui!

I tuoi appuntamenti finiscono sempre in “dovremmo assolutamente rivederci una volta di queste” salvo che, poi, ovviamente non vi rivedete mai?

Non fai altro che provare nuove dating app mentre intorno a te amici, parenti e compagni di classe delle elementari si sposano e mettono su famiglia?

Non vogliamo di certo dire che avere un partner sia fondamentale per essere felici (non lo è, fidati di noi) ma, se vuoi un fidanzato e non lo trovi, abbiamo una soluzione per te.

Quale? Ma quella di affidarti all’oroscopo, ovviamente!

Le coppie migliori dei segni zodiacali: scopri qual è il segno perfetto per te

Ebbene sì, i tuoi problemi di cuore potrebbero essere legati all’oroscopo. Non ci credi? Evidentemente, allora, non hai mai avuto una relazione con il segno zodiacale che sarebbe perfetto per te.

No, non ce lo dire: i tuoi ex sono quasi tutti Leone, Scorpione, Capricorno o Gemelli vero?

(Non vi offendete ma sapete benissimo di essere tra gli ex più difficili di tutto lo zodiaco).

Oggi, quindi, abbiamo deciso di darti la lista delle coppie migliori dei segni zodiacali. Se il tuo prossimo appuntamento non va bene, ricordati di chiedergli il suo segno zodiacale per fare un controllo incrociato.

Quanto scommetti che non è quello giusto per te e che, se esci con una persona nata sotto il segno zodiacale con il quale ti accoppiamo oggi, sarà tutto più bello?

Ariete e Bilancia

Andiamo in ordine e partiamo dagli Ariete. Qual è il partner perfetto per i nati sotto questo segno? Secondo l’oroscopo, Ariete e Bilancia sono la power couple del millennio. Astuti ed intriganti gli Ariete e machiavellici e subdoli i nati sotto il segno della Bilancia, pare che una relazione tra due persone nate sotto questo segno sia destinata a durare praticamente per sempre.

Siete in pratica i Chuck e Blair dell’oroscopo (e se non sapete di che cosa stiamo parlando, urge un ripasso di Gossip Girl). Astuti, a volte infidi ma intelligentissimi, capaci di compiere grandi cose e di raggiungere obiettivi quasi spaventosi: siete veramente fatti gli uni per gli altri!

Toro e Vergine

Se si tratta di amore, Toro e Vergine sono il match perfetto. Questi due segni, infatti, sono entrambi decisamente concentrati sul lavoro quanto amanti della famiglia.

Difenderebbero a spada tratta il proprio compagno e la propria relazione e non hanno paura di impegnarsi e sacrificarsi per il loro futuro insieme.

Toro e Vergine sono tra i segni più in grado di portare avanti una relazione: hanno una tolleranza bassa per gli errori ma, proprio per questo, sono in grado di apprezzare nell’altro la spasmodica ricerca della perfezione!

Gemelli e Sagittario

Eh sì, i Gemelli ed i Sagittario dovrebbero veramente uscire insieme il più possibile. Sono perfetti gli uni per gli altri! Nonostante il Sagittario passi spesso per un segno dolce e gentile, i nati sotto questo segno sono persone molto più indipendenti e libere di quello che sembrano. Sono il match perfetto per i Gemelli che, invece, detestano essere “soffocati” d’amore ma tengono molto alle apparenze.

Gemelli e Sagittario sono due segni che vanno molto d’accordo: la relazione non è “pesante” o troppo seria (o almeno a loro sembra così) e riescono ad amarsi senza gelosie!

Cancro e Capricorno: tra i più affiatati delle coppie migliori dei segni zodiacali

Questi sono i due segni per eccellenza che dovrebbero stare insieme. Ritroso, poco capace di parlare di sentimenti uno ed estremamente emotivo e sentimentale l’altro (provate un poco ad indovinare chi dei due siete, cari Cancro e Capricorno) la coppia formata da questi due segni è praticamente indissolubile!

Se il Cancro aiuta il Capricorno ad uscire dal suo guscio, obbligandolo a confrontarsi con le emozioni, il Capricorno è in grado di stregare il Cancro con i suoi gesti concreti e la sua fedeltà leggendaria. Provare per credere!

Leone e Pesci

Sognanti e pieni di amore gli uni (ehm, i Pesci per essere chiari) e pragmatici, sempre all’erta ed incapaci di dar voce ai propri sentimenti gli altri (siete voi, cari Leone).

Com’è possibile che questa sia una bella coppia? Beh, non possiamo far altro che dirvi di provare per credere.

Leone e Pesci non solo stanno benissimo insieme ma finiscono per innamorarsi (veramente e perdutamente) quasi sempre gli uni degli altri.

Si ammirano a vicenda, si supportano e sostengono in tutto e per tutto e sono una delle coppie più belle ed invidiate dello zodiaco. Buon per voi, no?

Scorpione ed Acquario: l’ultima tra le coppie migliori dei segni zodiacali

Impossibile mettersi tra Scorpione ed Acquario: una coppia formata da questi due segni, infatti, è praticamente indissolubile e fatta per durare!

Insieme, Scorpione ed Acquario superano praticamente qualsiasi ostacolo, senza paure né rimpianti.

Sembra assurdo ma questi due segni sono veramente fatti gli uni per gli altri! Lavorano duramente anche se lo Scorpione per il futuro e l’Acquario per mantenere il presente.

Insieme creano praticamente un impero ed è impossibile attaccarli: una coppia veramente fantastica!