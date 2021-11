Hai sparso cera ovunque? Ecco i rimedi più semplici

Con l’arrivo della stagione invernale l’uso delle candele si fa più intenso e con esso i pericoli dati dall’eventuale fuoriuscita di cera. Scopriamo quindi alcuni rimedi anti cera in grado di rimuoverne i residui.

Il fascino delle candele è tale che accenderle spesso è un’abitudine per tante persone. Sebbene con un minimo di attenzione non si corrano rischi di alcun tipo, a volte può capitare che nello spostarle si versi della cera su mobili, tappeti o tessuti.

Quando ciò avviene il rischio è quello di rovinare le superfici che hanno avuto la sfortuna di imbattersi in questo materiale. Per fortuna, però, ci sono diversi rimedi anti cera che possono aiutarci ed eliminarla piuttosto facilmente e senza rovinare nulla.

Rimedi anti cera: quali sono i più efficaci

Prima o poi capita a tutti di trovarsi a fare i conti con della cera sparsa sul tappeto o su un mobile. Per questo motivo è molto utile conoscere i rimedi da applicare al fine di eliminarla.

Ciò che conta è agire sempre con pazienza ed estrema attenzione al fine di non farsi male (in caso di cera ancora calda) e di non rovinare nulla. Ecco quindi alcune delle soluzioni che potremmo mettere in pratica facilmente.

Congelare indumenti sporchi di cera. Se la cera è caduta su un vestito, un tovagliolo o una sciarpa può essere utile chiudere l’indumento in una busta e metterlo in freezer. Una volta congelata, la cera sarà infatti più semplice da eliminare. Per farlo basta infatti raschiarla via con un coltello senza lama e lavare il capo.

Scaldare la cera con il ferro da stiro. Un altro metodo, quando si ha a che fare con tappeti o mobili è quello di posizionare un panno assorbente ed uno strofinaccio da cucina sulla cera e passarvi sopra con il ferro. Il panno assorbirà la cera man mano che questa andrà scaldandosi.

Usare il phon. Un altro metodo utile è quello di passare dell’aria calda sulla cera. A quel punto la si potrà rimuovere con un panno o raschiandola via pian piano. Molto dipende dalla superficie sulla quale si trova.

Questi tre metodi sono perfetti per eliminare la cera da tessuti e superfici evitando così di rovinarli per sempre e agendo al contempo in tutta sicurezza. Basta prestare attenzione alla cera calda e ai materiali con cui si ha a che fare per risolvere il problema con semplicità.