Test di Coppia | Quale difetto del tuo partner ti fa più male?

Con questo test il difetto del tuo partner che ti ha portato più dolore nel corso della relazione verrà facilmente alla luce.

In tutte le relazioni, soprattutto quelle che durano da molto tempo, si finisce sempre per abituarsi ai piccoli e grandi difetti della persona che si ama, perché spesso ciò che si è costruito assieme si avverte come troppo prezioso per essere distrutto.

Ovviamente però i piccoli motivi di fastidio, o addirittura di dolore, non spariscono magicamente. Anche se non ce ne rendiamo conto “lavorano” sul nostro inconscio facendoci diventare ogni giorno un po’ più nervose o un po’ più abbattute.

Il modo migliore per risolvere questo stato di cose ovviamente sarebbe instaurare un dialogo onesto con la persona che abbiamo a fianco, ma a volte è impossibile, per il semplice motivo che non siamo più in grado di vedere chiaramente il problema.

Questo test della personalità ti permetterà di analizzare a fondo il tuo rapporto di coppia, permettendoti di capire su quale punto del vostro rapporto tu e il tuo partner dovrete lavorare insieme.

Test del Difetto del Partner

Per eseguire correttamente questo test basterà scegliere l’immagine che ti trasmette emozioni più positive. Non cercare di capire quale significati si nascondano dietro a ogni immagine: più istintiva sarà la scelta più esatto sarà il consiglio che riusciremo a darti!

1 – La Torta di Compleanno

La torta di compleanno è una celebrazione super personale. Spesso quando qualcuno compra una torta nel giorno speciale di una persona, sceglie il dolce che preferisce in assoluto, in maniera da farla davvero contenta.

Se hai scelto questo la torta di compleanno ami essere ricordata e ami celebrare le ricorrenze significative come compleanni, anniversari, feste religiose e occasioni speciali in generale.

Se hai scelto questa immagine significa che se il tuo partner dimentica spesso le piccole celebrazioni è davvero un problema: per te non conta assolutamente il regalo, o la torta, o un’uscita a cena in un ristorante costoso. Ciò che desideri più di ogni altra cosa è sentirti importante. Prova a dirglielo!

2 – La Chat

Le chat di messagistica istantanea sono il principale strumento di comunicazione del mondo contemporaneo. Per moltissime persone rappresentano la possibilità di rimanere costantemente in contatto con persone importanti ma lontane, oppure per sentire la vicinanza degli amici in momenti particolari.

Se hai scelto l’opzione numero 2 significa che sei una persona per cui la comunicazione è davvero importante: hai bisogno di condividere costantemente i tuoi pensieri e le tue idee con coloro che ti circondano, così da sentirti parte di una comunità.

Se il tuo partner è una persona chiusa e poco comunicativa, questo potrebbe essere un gran problema per la tua felicità. Probabilmente ti senti esclusa dalla sua vita oppure hai l’impressione di non sentirti davvero parte di una coppia perché lui non condivide spesso con te i suoi progetti o addirittura le sue attività. Fagli presente che non è questa l’idea di coppia che hai in mente!

3 – La Lettera d’Amore

La lettera d’amore è un oggetto ormai estremamente raro nella vita quotidiana delle persone comuni. Il motivo è che quasi nessuno affida alla carta i propri sentimenti, preferendo comunicarli attraverso messaggi vocali o testuali.

Se hai scelto la lettera d’amore significa che per te l’emotività ha molta importanza e che forse hai anche bisogno di conferme da parte delle persone che hai intorno: a volte hai bisogno di essere certa che ti amino davvero o che davvero provino per te qualcosa di forte e sincero.

Se il tuo partner è poco romantico sei destinata a soffrire più spesso di quanto sarebbe giusto. Potresti avere spesso l’impressione che lui sia freddo e distaccato oppure che dia il vostro rapporto per scontato. Probabilmente non è affatto così: prova tu per prima a esprimergli il tuo amore in un modo che potrebbe piacergli e invitalo a fare altrettanto!

4 – La ballerina

La ballerina che abbiamo rappresentato non è la classica ballerina di danza classica: non ha affatto la fisicità che si attribuisce generalmente a questo particolare tipo di danzatrici. Nonostante questo, sembra perfettamente a suo agio con il proprio corpo e molto felice di ciò che sta facendo.

Se hai scelto questa immagine sei una persona che ha bisogno di esprimere la propria creatività e la propria personalità. Non poterlo fare a volte ti crea davvero dei seri problemi emotivi: ti sembra di essere una pentola a pressione pronta a scoppiare!

Ovviamente chi ama cantare non sempre arriverà a Sanremo, così chi ama danzare non è detto che ballerà alla Scala di Milano. Tutti gli appassionati delle arti però vorrebbero essere apprezzati e sostenuti per quello che sono in grado di fare.

Se il tuo partner non ti sostiene abbastanza oppure, al contrario, ti dice di lasciar perdere o ti prende in giro hai davvero un bel problema! E intendiamoci, il problema non è affatto inseguire le proprie passioni e impegnarsi a migliorare in determinati settori. Il problema è che, forse, ti meriti una persona in grado di vedere il bello e il buono in ciò che fai!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.