Attento a questo segno, è crudele e manipola tutti se lo vuole

Ecco il segno zodiacale più manipolatore di tutti. Metterà sempre i suoi interessi davanti a tutto. Con lui meglio non abbassare mai la guardia.

E’ solare e divertente ma solitamente non è molto empatico ed è abilissimo nell’ottenere quello che vuole. Manipolatore e furbo, ti raggira senza che tu te ne accorga. Quando vuole davvero qualcosa sa come prendersela e se la deve prendere da te ti convincerà senza dubbio.

In realtà la sua è una dote, ma è talmente tanto concentrato sulla soddisfazione dei propri interessi che risulta crudele agli occhi degli altri. In effetti se il prezzo da pagare è far soffrire qualcuno questo segno non cambia idea e non demorde. E’ disposto a tutto anche a far soffrire i suoi cari se necessario. Scopri di quale segno zodiacale stiamo parlando.

Qual è il segno più crudele dello zodiaco?

Se c’è un segno che gli astri descrivono con l’aggettivo crudele quello è il GEMELLI. Il motivo è semplicissimo, se vuole qualcosa non si farà scrupoli a passare sul tuo cadavere per averla, anche se ti ama. I Gemelli sono assi della manipolazione.

Il gemelli è un segno dalle grandi qualità. E’ un amicone, divertente e solare, qualche ora sono sufficienti per dimenticare ogni forma di frustrazione. Ma dietro i suoi grandi sorrisi e la sua aria innocente si nasconde un abile manipolatore.

Ha capito ben presto che il proverbio non mentiva: “SI ACCHIAPPANO PIÙ MOSCHE CON UNA GOCCIA DI MIELE CHE CON UN BARILE DI ACETO” e lo ha messo subito in pratica.

Questo segno zodiacale riesce ad ottenere tutto ciò che vuole. Se sei suo amico non si fa scrupoli e se diventi suo nemico non avrà pietà.

Vediamo cosa rende questo segno così temibile secondo gli astri:

Il gemelli è il segno dell’angelo gemello del demone

Questo segno è noto per avere una doppia faccia. Sono l’emblema della dualità, a volte li ami profondamente altre potresti perfino odiarli. Dietro il suo visino innocente e bonario si nascondono grandi opportunisti. Sono disposti a tutto persino a cambiare religione se serve per ottenere ciò che vogliono veramente tanto.

Oltre a ciò se li deludi e li ferisci provano tantissimo risentimento, il gemelli NONN PERDONA e NON DIMENTICA. Aspettati da loro la vendetta più indicibile.

Il gemelli non è il migliore degli amici desiderabile

Il Gemelli fa molta fatica a stringere amicizie profonde perché manca di empatia. Non capendo gli altri risulta freddo e distaccato e spesso non è presente quando gli altri hanno più bisogno di lui.

A ciò si deve aggiungere il suo grande ego, il suo esibizionismo e la sua grande voglia di primeggiare che lo porta ad oscurare gli altri in modo da brillare di più.

Altro elemento a sfavore della loro personalità è il loro innato bisogno i dominare.

In amore non otterrai nulla da loro se non sarai in grado di metterlo al centro del tuo mondo, non sopportano sentirsi eclissati.

Il gemelli è bravo a seminare discordie

La sua volontà di compiacere molte persone lo porta a stringere tanti legami superficiali con persone alle quali mostra solo il suo lato migliore. Il gemelli potrebbe sparlare troppo in presenza dell’uno o dell’altro e lo fa con l’intenzione di far nascere conflitti ai quali metterà fine lui stesso fingendosi pacificatore. Lui dirà sempre agli altri ciò che vogliono sentirsi dire, se li metterai alle strette negheranno fino alla fine e giocheranno la carta della vittima.

Il Gemelli è astuto

Osservatori e abili analisti, non c’è da stupirsi se sono in grado di capire i punti deboli delle persone e di sfruttare tutto a proprio vantaggio. Inoltre se viene ferito non si tratterrà dal vendicarsi e non solo la sua vendetta sarà sottile, ma non proveranno mai rimorso. La vendetta sarà sempre sotto spoglie sarcastiche. Essere ironico impedisce al suo interlocutore di entrare troppo in conflitto con lui. Lo farà sentire spaesato.