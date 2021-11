Non sarai mica uno di quei segni che corrono troppo nelle relazioni, vero?

Dicci la verità: sei uno dei segni zodiacali che corrono troppo nelle relazioni? Ti ricordiamo che è inutile mentire: abbiamo la classifica di oggi dell’oroscopo dalla nostra!

Facile dire di non essere una persona che corre troppo in amore se poi, dopo appena una settimana che stai con il tuo fidanzato, festeggi pietre miliari, immagini il vostro futuro insieme e hai già dato i nomi ai vostri figli.

No, non cercare di dirci che tu non lo hai mai fatto: sappiamo benissimo di averlo fatto tutte, almeno una volta nella vita!

Ovviamente, a correre troppo in amore sono sia uomini che donne e, lasciatecelo dire, quando diventa troppo pressante come atteggiamento fa veramente paura.

Ti capita spesso che i tuoi partner, dopo solo qualche mese, fuggano a gambe levate senza farsi mai più sentire? Allora è meglio controllare un attimo la classifica di oggi dell’oroscopo: vediamo se possiamo individuare dov’è che sbagli!

I segni zodiacali che corrono troppo nelle relazioni: scopriamo se vai troppo veloce in amore

Vroom, vroom!

Sì, è esatto: abbiamo appena simulato, con una parola onomatopeica, il rumore di un motore che va su di giri.

Per quale motivo? Ah ma semplicemente per parlarti della nostra classifica di oggi dell’oroscopo, quella dei segni zodiacali che corrono troppo in amore!

Pensaci bene: quante volte ti è successo di iniziare una relazione, di sentirti emozionata e felice e di vedere, poi, il tuo partner fuggire a gambe levate?

Se si tratta di una o di un paio di volte, c’è una buona probabilità che tu abbia conosciuto qualche persona che non valeva proprio la pena frequentare. Se, invece, questo è uno scenario che si presenta praticamente sempre, potremmo avere delle cattive notizie per te.

Se inizi ogni relazione parlando dei colori per il vostro matrimonio, se dopo una settimana parli solo di nomi per bambini e di quanto vi costerebbe un mutuo a trent’anni potresti trovarti in questa classifica.

Eh sì: scopriamo subito se sei anche tu uno dei segni zodiacali che corrono troppo in amore!

Acquario: quinto posto

Mettiamo gli Acquario al quinto posto della nostra classifica perché loro, abituati come sono a prodigarsi per gli altri, sono veramente dei segni che corrono molto in amore!

Gli Acquario, infatti, non si fanno problemi di fronte a lavorare duro (fondamentale per una relazione) e passaggi importanti: non hanno paura di mettere su famiglia o di dire quali sono i loro obiettivi!

Il contrappasso, spesso, è che le persone che non sono all’altezza degli Acquario si spaventano molto della loro concretezza e della loro voglia di futuro.

Difficile trovare un compromesso: se state con un Acquario lo sapete bene!

Vergine: quarto posto

Abituati a non stare mai con nessuno che non sia l’apoteosi della perfezione e di tutto quello che vogliono nella vita, i nati sotto il segno della Vergine sono dei veri centometristi in amore!

Per la Vergine, infatti, ogni relazione è praticamente quella con la persona giusta.

Certo, ci mettono molto ad ammettere di essere innamorati ma quando lo fanno, poi, i passi successivi li compiono veramente molto di corsa.

Convivenza, matrimonio, figli, la villetta in periferia: sembra strano che la Vergine desideri queste cose ma, per loro, un fidanzato è per sempre! (Sbagliando quasi in ogni caso).

Gemelli: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli fanno parte della nostra classifica dei segni che corrono troppo in amore.

Peccato che ci sia un problema strutturale di fondo: i Gemelli corrono tanto perché, spesso, hanno paura di scoprire che cosa provano davvero e non vogliono di certo restare fermi ad attendere l’arrivo di sentimenti complicati!

Per i Gemelli, infatti, correre in una relazione vuol dire, finalmente, essere sicuri di aver raggiunto quella stabilità che tanto agognano.

Con loro, sfortunatamente, le relazioni amorose sono una vera e propria altalena di emozioni che, spesso, finisce in tragedia. Loro, che all’inizio sembrano e sono presissimi, finiscono per perdere interesse se sarete troppo presi anche voi.

Un vero controsenso, no?

Cancro: secondo posto

Sorprendentemente, i nati sotto il segno del Cancro non sono al primo posto della nostra classifica di oggi.

Curioso, vero? Eppure, tutti i Cancro dovranno ammetterlo, sono proprio loro ad essere tra i segni che corrono di più in amore. Chiunque sia nato sotto il segno del Cancro conosce già il modello del proprio abito per il matrimonio ed anche la location perfetta.

Inutile fingere di no, cari amici del Cancro; per voi ogni relazione potrebbe essere quella giusta e vi comportate con tutti come se fosse un vero affare di Stato!

Poco importa, infatti, che usciate con una persona per una sera o per tre anni: avete comunque immaginato la vita da sposati, con la casetta con la staccionata bianca ed il cane nel prato.

Non vi dovete vergognare (o quasi). Siete semplicemente uno di quei segni che corre veramente tanto in amore.

Non c’è da stupirsi, quindi, che a volte capiti che gli altri si spaventino: nessuno sa già quale canzone vorrà sentire al suo matrimonio… non come voi!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni che corrono troppo nelle relazioni

Cari amici dei Pesci, basta, è ora di fare coming out. Sappiamo tutti che siete degli hopeless romantic (romantici senza appello) e che sognate ad occhi aperti giorno e notte.

Quello che non sappiamo, però, è che cosa sognate, ovviamente. A noi sembrava, semplicemente, che foste persi nel vostro mondo ma la realtà è un’altra.

Siete il segno che corre troppo nelle relazioni per eccellenza proprio perché, ancora prima di mettervi con qualcuno, avete già stabilito il corso della vostra relazione!

Amate veramente tanto (anche troppo direbbe qualcuno) ma, forse, il vostro problema più grande è proprio questo.

Non fate in tempo a fidanzarvi che già vi siete trasferiti a casa del malcapitato: aiuto!

Spesso e volentieri le persone rimangono ammaliate da voi ma, cari Pesci, dopo qualche mese finiscono per cercare di ritrarsi.

Il motivo? Voi siete molto più avanti di loro e loro… spesso non riescono a raggiungervi!