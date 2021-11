Long blond hair: Francesca Barra incanta con il suo nuovo super look

Long blond hair: Francesca Barra sfoggia su Instagram il suo nuovo look autunnale. Per dare un tocco glam-chic alla piega, la giornalista ha scelto un bellissimo fermaglio nero.

L’autunno porta con sé non soltanto freddo, pioggia e umidità, ma anche bellissime atmosfere rarefatte. La natura s’accende di mille colori che ispirano anche l’alta moda. E’ proprio in questo periodo dell’anno che, quasi tutte le donne, hanno più voglia di cambiare look.

Si parte sempre da abbigliamento e accessori, passando per make up, manicure e capelli. Attrici, modelle e influencer sono sempre attente a seguire gli ultimi trend in fatto di bellezza e dintorni.

E, sui social, dispensano anche consigli preziosi su come scegliere il nuovo hair look, le nuance di rossetti più alla moda, l’acconciatura più bella da sfoggiare ad un evento importante e così via. Insomma, è quasi impossibile non trovare lo spunto giusto per rivedere la propria immagine!

Dopo Arisa, con la sua chioma short in perfetto stile urban pop e Ambra Angiolini, che ha scelto un bellissimo caschetto lungo con frangia aperta, anche Francesca Barra ha deciso di cambiare look, partendo proprio dai capelli. Analizziamo nei dettagli lo stile della giornalista, sposata con l’attore Claudio Santamaria.

Long blond hair per Francesca Barra: look sobrio ed elegante

Giornalista, scrittrice, opinionista tv: Francesca Barra è una professionista ecclettica che ama raccogliere sempre nuove sfide; un esempio in tal senso è stata la sua partecipazione assieme al marito al video clip di Bam Bam Twist di Achille Lauro.

Francesca Barra è da sempre molto attenta al suo look. Ama sfoggiare outfit diversi, spaziando tra quelli più eleganti e ricercati a quelli più casual. Ciò che la contraddistingue è una certa eleganza: qualsiasi sia la sua mise, non è mai banale.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni look super chic: capelli raccolti e orecchini scintillanti

Per questo primo scorcio d’autunno, la Barra ha scelto un nuovo hair look. Una piega impeccabile mette in evidenza tutta la bellezza dei suoi capelli lunghi e biondi. Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito alle follower su Instagram: il delizioso fermaglio nero con fiori di stoffa in rilievo (foto).

Un look glam-chic perfetto per partecipare all’anteprima del film The French Dispact che si è tenuta tre giorni fa a Milano, presso la fondazione Prada. Francesca Barra, ha scelto un abito in velluto nero dalle linee morbide con soprabito perfettamente abbinato, una borsa nera di Prada e scarpe rosse con tacco alto.

“Le scarpe alte in gravidanza, lo so. Lo so. Ma vuoi mettere?”. Proprio così, Francesca Barra è in dolce attesa, aspetta una bambina. Lei e il marito, hanno annunciato ad agosto l’arrivo del loro primo figlio, quando erano già al quinto mese di gravidanza.

Ma, oltre le scarpe, il dettaglio davvero cool è il fermaglio. E’ una trovata geniale per impreziosire l’hair look, senza ricorrere necessariamente ad un semiraccolto. Francesca Barra ne ha scelto uno nero, che si apre a ‘V’. Visto lateralmente, sembra molto simile ad un cerchietto per capelli a doppio lato. E invece no, è un fermaglio!

Puoi rifarti a questo spunto per dare un tocco glam-chic alla tua mise. Un fermaglio di questo tipo si applica facilmente: basta fissarlo bene ai capelli tramite le forcine e il gioco è fatto. In più, considera che è molto versatile e si adatta bene a molti outfit, per intenderci anche ad un tailleur pantalone.

Cosa aspetti allora? Per questo primo scorcio d’autunno regalati una ‘nuova testa’ come quella di Francesca Barra; long blond hair per sedurre con classe!