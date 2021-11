Il fratello di Meghan Marke è distrutto: il passo indietro è clamoroso

Il fratello di Meghan Markle, Thomas Markle Junior, sembra distrutto dalle vicende del passato e dopo ben tre anni di rottura con Meghan sembra pronto a implorare il perdono della Duchessa. Cos’è successo?

Come sanno in molti, Thomas Marke Jr ha accettato di partecipare all’edizione 2021 del Grande Fratello Australia. Com’era naturale aspettarsi, l’uomo sarebbe stato pungolato più e più volte dalla produzione dello show per tirare in ballo la sua famosissima sorella.

I motivi degli screzi tra Thomas e Meghan non sono affatto recenti: i due non sono mai andati molto d’accordo (del resto Meghan ha un pessimo rapporto con tutta la sua famiglia a eccezione della madre Doria).

Le cose però sono degenerate nel momento in cui erano state annunciate le nozze tra Meghan e Harry: all’epoca Thomas Markle era talmente furioso con la sorella che decise di sparare a zero su di lei.

L’uomo decise di rilasciare diverse dichiarazioni ai giornali approfittando dell’improvvisa popolarità mondiale di Meghan e cominciando a sparare a zero su di lei.

Thomas affermò addirittura che il grande amore tra Meghan e Harry probabilmente era falso e che si trattava di una astuta manovra da parte di Meghan, da sempre impegnata a trovare tutti i modi più efficaci per entrare a far parte dell’alta società e acquisire sempre più potere. L’aveva addirittura definita “una donna stanca, superficiale e presuntuosa”!

Addirittura Thomas si è spinto ad affermare che Harry avrebbe dovuto stare attento, perché nel momento in cui non fosse più stato “utile” Meghan non avrebbe esitato a scaricarlo come aveva già fatto con il primo marito.

Cos’è cambiato da quel momento e perché Thomas Jr ha deciso di fare delle scuse a sua sorella?

Le scuse del fratello di Meghan Markle sono sincere?

Da quando è entrato al Grande Fratello VIP Australia 2021, il fratello di Meghan Markle sembra essersi improvvisamente molto ammorbidito nei confronti della sorella.

Pare che abbia cambiato così profondamente idea sui Sussex da essersi fatto convincere da uno dei concorrenti dello show a scrivere una lettera di scuse a Meghan per tentare di recuperare i rapporti con lei e con i suoi figli nati in questi ultimi tre anni.

In realtà il motivo per cui uno degli altri concorrenti ha dovuto insistere con Thomas per spingerlo a riallacciare i rapporti con Meghan è che era in corso una delle classiche sfide che il Grande Fratello assegna ai vari VIP all’interno della casa.

Non si è trattato quindi di una decisione spontanea, né da parte del concorrente né ovviamente da parte di Thomas Markle. Quando ha accettato l’idea di scrivere a Meghan, infatti, Thomas deve aver soppesato molto bene i pro e i contro di quello che stava facendo.

Deve anche aver riflettuto in merito al fatto che il pubblico potrebbe trovare molto interessante la possibilità di un lieto fine nel dramma familiare di Casa Markle e di certo rimanere fissi su posizioni di conflitto non sarebbe stato accolto con lo stesso favore.

Dopo aver (probabilmente) fatto questi calcoli mentali, Thomas Markle Jr ha preso carta e penna e ha scritto una lettera di scuse indirizzata a sua sorella.

I passaggi fondamentali, riportati anche da vari magazine, sono stati: Meg, se potessi davvero riportare indietro l’orologio, ti direi davvero che sono così, così orgoglioso di te e davvero sono così felice per te e Harry. E ti voglio bene.

Negli ultimi anni della mia vita sono cresciuto e ho imparato molto di più su me stesso e devo dire che quello che ti ho fatto con quella lettera è probabilmente il più grande errore della mia vita.

Spero davvero che tu e Harry troviate nei vostri cuori in qualche modo di accettare le mie sincere scuse perché questo è il vero Tom Markle Jr. Vi voglio davvero bene e vorrei che ne foste convinti”.

La lettera si conclude infine con un messaggio anche per Archie e Lily, a cui il “quasi zio” (lui e Meghan sono solo fratellastri, non fratelli), augura tutta la felicità e la serenità di questo mondo.

Basteranno queste parole a risanare la spaccatura che il resto della famiglia Marke ha creato con la Duchessa con le varie accuse che hanno portato alla Duchessa?

Probabilmente no: Meghan è una persona estremamente orgogliosa e ha sempre affermato di voler tenere fuori dalla propria vita attuale tutti i membri della sua famiglia ad eccezione di sua madre, l’unica della quale si fida ciecamente.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it!