Avete mai visto dove vive Eleonora Daniele? Una casa davvero chic

Sapete dove vive Eleonora Daniele? La conduttrice di Storie Italiane vive a Roma con il marito Giulio Tassoni e la figlia Carlotta.

Eleonora Daniele è una delle conduttrici Rai più amate e apprezzate dal pubblico. Da anni al timone di Storie Italiane, la Daniele, ogni giorno, racconta i fatti della cronaca italiana ponendo l’accento anche sui temi sociali. Oltre alla carriera, Eleonora Daniele ha costruito una famiglia con Giulio Tassoni, il grande amore della sua vita.

Insieme da anni, i due si sono sposati nel 2019 e a maggio 2020 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Carlotta che ha fatto esplodere di gioia il cuore di entrambi. La coppia, con la splendida bambina, vive a Roma e dalle foto che la Daniele pubblica sui social è possibile scoprire qualche dettaglio.

Casa Eleonora Daniele: uno nido speciale per la piccola Carlotta

La casa in cui vive la famiglia Tassoni-Daniele rispecchia totalmente lo stile della conduttrice di Storie Italiane. Semplice ed elegante, è arredata con gusto, ma senza eccessi. Dalle foto che la conduttrice pubblica sui social si nota una forte presenza del legno nell’arredamento. Il colore predominante, invece, sia nelle pareti che nell’arredamento.

Una casa costruita con amore quella della Daniele che ama trascorrere il tempo libero con la sua famiglia. Con la nascita della piccola Carlotta, non mancano i giochi in giro per casa. Innamorata della sua bambina, la conduttrice ha raccontato spesso come sia cambiata totalmente la sua vita e quella del marito Giulio Tassoni con la nascita di Carlotta.

«A sette mesi. Mi ha chiamata “mamma” una mattina, prima che andassi a lavorare. Sono andata via senza parlare. Non ho reagito con le lacrime ma con il silenzio, come faccio di solito quando provo emozioni molto forti. Mi ha trafitta. È stato un momento unico», ha detto a Tv Sorrisi e Canzoni.