Trucco labbra da geisha: è davvero top con il rossetto naturale Komachi Beni

Trucco labbra da geisha: è perfetto per dare un tocco orientaleggiante al tuo look. Non è poi così difficile farlo! Il prodotto must have è il rossetto naturale Komachi Beni.

Tutte pazze per il japanese make up! Questa tendenza diventa protagonista dell’autunno-inverno 2021. Gli occhi si allungano, diventano leggermente a mandorla e le labbra si illuminano di nuance più calde.

L’ispirazione arriva dall’Oriente, in particolare dalla tradizione giapponese, che da sempre riserva grande importanza all’arte del trucco.

Per le donne giapponesi il rossetto è un prodotto irrinunciabile. La tipica forma delle labbra disegnata sui visi pallidi è il simbolo per eccellenza del trucco delle geishe. Se cerchi uno spunto per un cambio look di grande effetto, allora lasciati ispirare dalla magia del japanese make up.

Se ti piace molto il trucco labbra da geisha, allora non puoi non sapere cosa sia il Komachi Beni. È un rossetto 100% naturale estratto dai petali del fiore di Benibana, che contiene pigmenti rosso-arancio. Stiamo parlando del tradizionale rossetto utilizzato dalle donne giapponesi sin dall’antichità.

Se non hai il Komachi Beni, puoi tranquillamente usare un qualsiasi rossetto nei toni del rosso. Vediamo insieme come ricreare questo bellissimo make up.

Trucco labbra da geisha: come applicare bene il rossetto

Trucco labbra da geisha: il make up delle giapponesi di oggi prende le mosse proprio da quello delle geishe, seppure con alcune differenze. Ciò che non è cambiato, per esempio, è il colore delle labbra, che è prevalentemente rosso acceso e spicca sui visi pallidi.

In questo tipo di make up, le labbra sono truccate sfumando dal centro della bocca verso l’esterno. E a questo punto che dovrebbe entrare in gioco il Komachi Beni. Sai cos’è? Si presenta come una ciotolina decorata, che contiene una quantità di prodotto tale da consentire circa 50 applicazioni.

Puoi conservare questo rossetto per anni, perché non si secca mai. Senza dubbio questo è un vantaggio enorme! Se vuoi provarlo, acquistalo subito online! Ma veniamo ora alla parte pratica, ovvero a come si applica correttamente. Devi sempre inumidirlo un po’ prima di stenderlo sulle labbra.

Il colore di partenza del Komachi Beni è il rosso. Ma puoi personalizzarlo con le stratificazioni, ottenendo sfumature più chiare oppure più scure. La durata è straordinaria: questo rossetto si mantiene bene per ore in quanto è molto simile ad una vernice.

Come dicevamo poc’anzi, il punto di forza del trucco labbra da geisha è il disegno. E’ fondamentale dare alle labbra la tipica forma del make up japanese. Parliamo di quella sorta di ‘cuoricino’ sfumato posto al centro delle labbra. Ecco come ricrearlo bene, in pochi e semplici step.

Disegna le labbra – Della forma che preferisci ma, per un trucco da vera geisha, devono essere a forma di cuoricino sfumato al centro della bocca. Le geishe solo raramente colorano le labbra per intero, quindi disegna un contorno piccolo; Copri il resto delle labbra con il fondo bianco – Una volta che hai deciso la forma da dare alle labbra, colorale a più strati fino a coprirle di un rosso spesso e brillante; Scegli il rossetto – Se non hai il Komachi Beni, puoi utilizzare un qualsiasi rossetto rosso preso dal tuo beauty case. Ve benissimo anche uno che viri leggermente sull’arancio.

Seguendo queste semplici regole, potrai avere un make up labbra da vera geisha. Ma ricorda che è la somma che fa il totale! Quindi, per un risultato finale impeccabile, concentrati anche sugli occhi.

Parti dalle sopracciglia, devono essere morbide e piene. Cerca di armonizzarle usando una matita nera adatta. Poi, passa agli occhi. Ti occorrono due eyeliner, uno nero liquido e l’altro rosso.

Applica uno strato di quello rosso sulla palpebra superiore, tirando una linea verso la metà della palpebra e allargandola un po’ verso la fine. Poi, con un pennellino sottile passa l’eyeliner nero come fai di solito, sempre sulla palpebra superiore. Si verrà a creare un contrasto bellissimo! Come vedi non è poi così difficile fare un bellissimo make up labbra da geisha.

Se non hai molta dimestichezza, fai qualche prova per perfezionarti nel disegno. Ne varrà la pena, fidati, il tuo look sarà irresistibile.