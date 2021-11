Quanto sei protettivo? Scopriamolo subito con il test di oggi

By

Oggi abbiamo deciso di proporti un test su quanto sei protettivo. Scopriamo subito quanto difendi le persone che ti stanno a cuore (ed anche quelle che conosci appena, perché no).

Ti è mai successo di vedere qualcuno che ami in una situazione pericolosa o, semplicemente, di avere la necessità di proteggerlo?

Ehi, guarda che non parliamo, ovviamente, solo di scene da film con elicotteri che precipitano in fiamme e palazzi che crollano!

Oggi, però, abbiamo deciso di mettere alla prova il tuo istinto protettivo con un test della personalità decisamente curioso.

Ovviamente, però, prima dovrai rispondere ad una domanda: che cosa hai visto in questa illustrazione?

Test “quanto sei protettivo”: cosa hai visto prima in questa immagine?

Per il nostro test della personalità di oggi, abbiamo deciso di proporti un’illustrazione realizzata dall’artista multidisciplinare portoghese Vier Nev.

Come puoi vedere si tratta di un’immagine certamente molto suggestiva, non è vero?

Su uno sfondo nero, infatti, dei tratti bianchi delineano addirittura tre figure diverse. Una è il volto di un uomo, di profilo, che guarda verso la sinistra dello schermo.

L’altra, invece, è la figura di una donna incinta e si può intravedere, in corrispondenza della pancia, la figura di un bambino pronto per nascere.

Si tratta di un’immagine certamente molto potente oltre che bellissima nella sua (apparente) semplicità di esecuzione.

La nostra domanda, con ogni probabilità, già la conosci: vogliamo sapere che cosa hai visto per primo nell’illustrazione di oggi!

A seconda che tu abbia visto l’uomo o la donna con il bambino sapremo dirti quanto e se sei protettivo nei confronti degli altri.

(Dopotutto, infatti, questo è un test su quanto sei protettivo: non perdiamo di vista l’obiettivo).

Pronto a leggere il responso?

Scopri quanto sei protettivo: ecco i responsi

hai visto la figura di donna con il bambino: o, magari, invece di vederli insieme hai visto prima la donna o prima anche solo il bambino.

Poco importa, tra virgolette ovviamente, l’importante è che tu abbia visto prima uno di questi due soggetti e solo dopo il volto dell’uomo!

Se hai visto prima la figura della donna e del bambino possiamo dire che sei una persona veramente attenta e protettiva. Hai sempre un occhio di riguardo per le persone più deboli o più fragili e le tieni sempre sott’occhio. Non vorresti mai succedesse qualcosa di male a loro!

Dobbiamo dirti anche, però, che evidentemente questo tuo desiderio di proteggere gli altri viene da una tua condizione particolare.

Anche tu, con ogni probabilità, sei una persona che ha subito delle violenze o delle prepotenze e, quindi, il tuo sguardo viene attirato da chiunque sia in difficoltà.

A forza di cercare di capire chi sta male, però, ti può capitare che ti sfugga la situazione generale. Non è colpa tua, di certo, e proprio per questo è meglio che tu non soccomba a sensi di colpa che non ti competono.

hai visto il volto dell’uomo: come? Qualcuno vorrebbe fare del male, in qualsiasi maniera, ad altre persone di fronte a te?

Non esiste assolutamente! Sei praticamente Superman o Batman: non ti fermi di fronte a niente e ogni volta che qualcuno è in pericolo piombi sul criminale di turno per fermarlo!

Ovviamente, paragoni con i supereroi a parte, possiamo dirti che se hai visto prima il volto dell’uomo sei, evidentemente, allenato a riconoscere il pericolo in qualsiasi situazione.

Sei una persona estremamente protettiva e sull’attenti: sai sempre riconoscere quando qualcuno o qualcosa diventa strano o malevolo e non ti fa paura affrontare a viso aperto prepotenti o cattivi.

Insomma, sei un vero e proprio carrarmato atto a difendere tutti i deboli e tutte le persone che ne hanno bisogno.

Dobbiamo solo dirti di fare un poco di attenzione: a volte, nel tuo eccesso di zelo, finisci per prevaricare quasi gli altri e potresti essere frainteso!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.