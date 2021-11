Test: cosa preferisci per illuminare lo sguardo? Laminazione o extension?

Il modo in cui scegli di apparire comunica molti tratti della tua personalità Scopriamo cosa comunichi attraverso lo sguardo.

Le armi i seduzione di una donna sono moltissime e spesso decidiamo di mettere in risalto alcuni nostri aspetti fisici per dare di noi un’idea precisa a chi ci osserva. Il taglio o il colore di capelli scelto, così come la forma e il colore scelto per le unghie danno informazioni precise sulla persona che li sceglie.

Oggi parleremo di sguardi e cercheremo di capire qual è la tua personalità a partire dal modo in cui scegli di esaltare il tuo sguardo avvalendoti delle ciglia. Lo sguardo può essere valorizzato non solo dal make up in effetti. Le ciglia in questo svolgono un ruolo decisivo.

Laminazione extension ciglia? Scopri cosa rivela di te la tua preferenza

Cosa cambia tra laminazione ed extension? Cambia innanzitutto il risultato oltre che al procedimento usato per ottenere un dato risultato. Vi spieghiamo tutto analizzando la vostra scelta.

Se si preferisce la laminazione

La laminazione è una tecnica preferita dalle donne che amano la semplicità e la discrezione. Per ottenere uno sguardo penetrante si recano da un professionista che tinga e pieghi le sue ciglia in modo da esaltarle, facendole apparire più scure e lunghe. Il risultato è uno sguardo molto naturale ma intenso. Molte donne prediligono il trucco acqua e sapone, leggero ma in grado di correggere imperfezioni e migliorare l’aspetto.

Sono donne che amano apparire curate e non rinunciano alla loro bellezza ma vogliono che gli altri apprezzino di loro tutto ciò che hanno da offrire. Sono sicure di loro, determinate, vogliono farsi conoscere e non temono i non essere apprezzate.

Se si preferisce l’extension

Questa tecnica è ben diversa dalla prima. In questo secondo caso si aggiungono delle ciglia finte in modo da rendere lo sguardo voluminoso e molto penetrante. Una donna che sceglie questa tecnica vuole essere notata, desidera accattivare, rapire. In realtà dietro quella facciata potrebbe nascondersi una persona fragile, timida, insicura. Le ciglia sono un’impalcatura che nasconde gli occhi. Questo tipo di donna vuole essere rassicurata, coccolata, protetta. Ama la sua zona di confort, i suoi amici, la sua famiglia. Le novità non sono una priorità per lei. La sua vita è bella così com’è perché si impegna ogni giorno per migliorarla.

