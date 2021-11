Era una stella di Non è la Rai: ecco com’è diventata e cosa fa oggi

Chi si ricorda di Antonella Mosetti? È una delle ex ragazze di Non è la Rai ed oggi ha basato la sua vita sulla propria immagine.

Antonella Mosetti è nota al grande pubblico per essere stata una stella di Non è la Rai. Programma che l’ha resa nota quando era ancora una ragazzina.

Da allora la show girl ha continuato a darsi da fare lavorando nel mondo dello spettacolo e partecipando a programmi come Paperissima Sprint, Ciao Darwin, Quelli che il calcio, etc…

Madre di una ragazza che oggi ha 25 anni ha preso parte con lei anche al Grande Fratello Vip e non si è fatta mancare il ruolo di attrice in film come Prigionieri di un incubo o C’era un cinese in coma. Oggi, però, la Mosetti ha deciso di dedicarsi ad altro ed in particolare ai social media e ad OnlyFans.

Da ex stella di Non è la Rai a diva dei social. Ecco com’è cambiata la vita di Antonella Mosetti

Dopo un ingresso effervescente nel mondo dello spettacolo, Antonella Mosetti ha proseguito per un po’ la sua carriera in tv. Oggi, però, l’ex stella di Non è la Rai ha cambiato mondo rivolgendosi in particolar modo a quello dei social.

Per sua stessa ammissione riesce infatti a guadagnare molto bene con Instangram e, sopratutto, con OnlyFans. Un servizio nel quale ci si può mostrare in scatti di ogni tipo dietro il pagamento un abbonamento.

Sebbene si tratti di una piattaforma che si occupa anche di foto di nudo integrale e quindi senza censura, la Mosetti ha dichiarato di non aver mai mostrato nulla di pornografico e di diverso da quanto si può trovare nei vari social.

Per lei si tratta quindi di un lavoro a tutti gli effetti che, insieme a quello svolto sui tanti social, le consente di vivere bene e di godersi diverse soddisfazioni.

Riguardo al mondo della tv, la Mosetti ha dichiarato di essere molto cercata ma di avere anche scarsa fiducia da quando la Balivo (che ai tempi pare abbia confermato la cosa) l’ha fatta estromettere dalla Rai.

Un episodio dopo il quale Antonella ha scelto di non avere amiche nel mondo dello spettacolo del quale non riesce più a fidarsi e a cui preferisce di gran lunga quello dei social.