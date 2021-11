Sempre meglio rassicurarlo! E’ il segno zodiacale più paranoico di tutti

Se ti dicessi paranoico quale segno zodiacale ti verrebbe in mente? Oggi ti sveliamo chi è il segno noto per essere il più paranoico di tutti.

Tra i 12 segni dello zodiaco si erge il segno con meno autocontrollo. Basta davvero poco per farlo diventare paranoico. Hai idea di chi possa essere?

La parola “paranoico” è di uso comune e viene utilizzata per descrivere una personalità molto ansiosa, che si preoccupa eccessivamente, anche quando non vi è ragione apparente di preoccuparsi. E’ una persona che ha poca fiducia negli altri e non solo in alcune occasioni ma praticamente sempre. Un segno zodiacale è noto noto per essere il più grande paranoico di tutti ed è ovviamente lo Scorpione.

Se dici paranoico dici Scorpione, senza ombra di dubbio

Se sta per accadere qualcosa di anomalo lo Scorpione lo capirà subito. E’ il segno meno ingenuo dello zodiaco e anche il più sospettoso. Con lui nei paraggi puoi essere certo che non ti sfuggirà niente. Il motivo? Mette in discussione tutto e tutti continuamente.

Ha un radar col quale capta ogni forma di bugia. Questo segno ha un intuito infallibile che non lo delude quasi mai. Inoltre se incontra una persona poco trasparente, che si contraddice o che si comporta in modo anomalo non smetterà di indagare su di lui fin quando non avrà scoperto le sue reali intenzioni. Lo Scorpione nota tutto. E’ un detective nato.

E’ sempre in guardia e colleziona prove per dimostrarti che i suoi sospetti erano del tutto fondati.

Nelle sue relazioni affettive, sia con amici e familiari, che in quelle di coppia, lo Scorpione è molto diffidente. E’ pronto a dare tutto se stesso, a impegnarsi a fare progetti ma resta sempre vigile e dorme tenendo un occhio aperto. E’ la sua natura. Anche se lui non si fida di nessuno, di lui ci si può fidare ciecamente. E’ onesto, leale, molto protettivo.

La sua corazza è molto rigida ma dentro si nasconde un cuore d’oro. Se lo deludi non ti perdona. E’ sempre pronto a dire “Lo sapevo”. Anche se ha dei sospetti in fondo spera sempre di sbagliarsi ma quando i suoi sospetti vengono confermati la sua decisione di allontanarti dalla sua vita sarà irrevocabile.