I segni più pignoli dello zodiaco: sei in classifica, per caso?

Matite sempre perfettamente temperate, vestiti piegati alla perfezione e procedure seguire alla lettera: ehi, non è che sei uno dei segni più pignoli dello zodiaco, vero?

Sappiamo bene che essere pignoli non si riconduce solo ed esclusivamente alla punta delle tue matite ma diciamoci la verità.

Il fatto che tu le abbia tutte perfettamente uguali, appuntite al punto giusto e sempre in ordine è già un primo indizio eloquente, non trovi?

Oggi, infatti, abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni zodiacali che hanno fatto della precisione un vero e proprio modo di vivere.

Ci sarai anche tu nella classifica dei segni precisi al millimetro? Scopriamolo subito!

I segni più pignoli dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Va bene, su, dobbiamo dirlo senza tanti giri di parole. Al mondo esistono persone estremamente pedanti e diffidenti, precise al millimetro ed esasperanti.

Si tratta dei pignoli!

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti se esiste una classifica dei segni più pignoli dello zodiaco e la risposta, ovviamente, è stata sì.

Scopriamo subito se ci sei anche tu tra le cinque posizioni dei segni più pignoli dello zodiaco anche se, se così dovesse essere, sappiamo benissimo che avrai qualcosa da ridire a riguardo.

Dopotutto, essere pignoli è un modo di comportarsi che è quasi impossibile riconoscere a meno che gli altri non ce lo dicano.

Noi pensiamo di essere nel giusto e non ci rendiamo conto dello stress al quale sottoponiamo gli altri: questa classifica può aiutarvi a capire se siete o meno veramente pedanti, no?

Cancro: quinto posto

Ebbene sì cari amici del Cancro, non volevamo dirvelo ma effettivamente potete essere un bel po’ precisi, pignoli ed anche pedanti.

Ecco, adesso che abbiamo detto le cose come stanno non iniziate ad offendervi: qualcuno doveva pur darvi questa notizia prima o poi!

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono spesso persone decisamente poco accomodanti quando si tratta di progetti o questioni che sono importanti per loro.

Per il Cancro, infatti, è estremamente difficile delegare e lasciare che gli altri facciano qualcosa al posto loro. Non sarà mai perfetta come la vuole il Cancro!

Toro: quarto posto

Fate spazio ai nati sotto il segno del Toro: quando si tratta di loro, infatti, c’è bisogno di fare largo anche alla loro incredibile pignoleria.

Non sembra ma i nati sotto questo segno possono essere incredibilmente rigidi e precisi su moltissimi dettagli e particolari, facendovi uscire fuori di testa!

I Toro, infatti, sono persone che si caricano di quasi tutto sulle spalle e che spesso, quindi, si ritrovano schiacciati da responsabilità e scadenze.

Per loro, essere pignoli è l’unico modo per farcela e non impazzire: ecco perché sono veramente pedanti riguardo tantissime cose!

Acquario: terzo posto

Avete lavato i piatti? Non bene come lo avrebbe fatto l’Acquario, questo è certo. Steso i panni dopo la lavatrice? Tornerete a ritirarli per trovare uno stendino completamente rivoluzionato ed un Acquario che ha già iniziato a stirarli e piegarli.

Potremmo andare avanti ma pensiamo proprio di esserci spiegati: per gli Acquario, infatti, esiste solo un modo di fare le cose.

Il loro! Gli Acquario sono tra i segni più pignoli di tutto l’oroscopo. Sempre attenti a quello che fanno gli altri, hanno sviluppato un metodo ed una maniera per qualsiasi azione della vita umana. Spesso hanno ragione e sanno districarsi tra tantissime azioni quotidiane in maniera veramente elegante. Peccato, però, che rendano la vita di tutti un inferno visto che gli altri non fanno le cose come vogliono loro! Pignoli fino allo sfinimento e proprio su tutto!

Capricorno: secondo posto

Se volete fare qualcosa e ne parlate con un Capricorno, sappiate che noi vi abbiamo avvertito. L’oroscopo, infatti, dice che i nati sotto il segno del Capricorno sono tra le persone più pignole e pedanti del pianeta: meglio fare attenzione, quindi, quando condividete con loro i vostri dubbi!

I Capricorno, infatti, si comportano sempre come se fossero gli unici a sapere come fare bene le cose.

Possono essere arroganti ed indisponenti ma mai quanto possono essere pignoli e pedanti: a sentir loro non c’è altro modo che fare bene le cose che farle… alla loro maniera!

Per i Capricorno non esiste nessuno più preciso di loro: sanno sempre tutto e non sbagliano mai.

Inutile ricordare, a voi ed ai Capricorno, che i nati sotto questo segno non sono così infallibili come credono.

Certo, spesso il loro modo di fare le cose è il migliore, questo lo dobbiamo riconoscere. Ma vi daranno il tormento per farvelo adottare!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più pignoli dello zodiaco

Non c’è veramente niente da fare, cari amici della Vergine. Sapete benissimo di essere tra i segni più pignoli dello zodiaco ed è meglio che accettiate il vostro destino senza fare tante storie.

Gli altri, dopotutto, accettano di essere bullizzati da voi e dalla vostra pignoleria ogni giorno!

Chi ama un nato sotto il segno della Vergine, infatti, sa bene di caricare gli altri di un peso non indifferente: quello di riuscire a raggiungere le aspettative della Vergine!

Tali aspettative, però, sono sempre incredibilmente alte: la Vergine, infatti, è un segno che non si fa assolutamente problemi a fare e rifare la stessa azione più e più volte.

Per loro tutto deve essere assolutamente perfetto e si aspettano, dalle persone che gli stanno vicino, la medesima qualità.

Avere a che fare con una Vergine, quindi, può essere particolarmente stressante. Sono pignoli all’inverosimile e vi faranno ripetere qualsiasi cosa fino allo sfinimento.

C’è un lato positivo, però: con loro saprete sempre di aver raggiunto un livello veramente alto, in qualsiasi campo!