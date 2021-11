Elastici per capelli: gli errori da evitare per scegliere sempre giusti

Elastici per capelli: tutti gli errori più comuni da evitare per scegliere sempre quelli giusti e non rovinare la chioma. Esistono due modelli di rifermento da cui partire. Scopri di più!

Siamo tutte pazze per i capelli! Facciamo il possibile per averli sempre perfetti in ogni occasione. Corti, medi o lunghi, lisci, ricci oppure ondulati, dritti o scalati con o senza frangia, i capelli sono simbolo per eccellenza della sensualità femminile.

Non sempre, però, riusciamo ad andare dal parrucchiere. La routine frenetica fitta di impegni ci costringe spesso a soluzioni fai da te. Se non c’è tempo per fare uno shampoo, allora ci pensa l’elastico a salvare in extremis il nostro look.

Nulla di più semplice: basta raccogliere i capelli e fissarli bene con un elastico. E’ una soluzione velocissima, perfetta per completare ogni tipo di outfit.

Ma basta davvero afferrare il primo elastico che si trova sotto mano? Assolutamente no! Ce ne sono di diversi tipi e la scelta va fatta sempre in base a come si desidera legare i capelli. Facciamo un esempio: un modello di elastico da usare per una coda morbida non è detto che vada bene per fissare uno chignon alto.

Le scelte approssimative generano sempre errori. E’ un principio basilare che vale anche per i capelli. Se proprio non sai rinunciare agli elastici, allora segui questi consigli preziosi per scegliere sempre quelli giusti.

Elastici per capelli: evita questi errori e usa solo quelli più adatti

L’universo degli elastici per capelli è sconfinato! Lisci o increspati, in tessuto, gomma o silicone, doppi oppure lisci, monocolore o a fantasia, con o senza decorazioni in rilievo e così via. L’elenco sarebbe davvero lunghissimo ma ci fermiamo qui.

I modelli di elastici per capelli sono talmente tanti che è molto facile commettere errori grossolani nella scelta.

LEGGI ANCHE –> Il metodo furbo per fare i capelli ricci corti utilizzando gli elastici. Risultato pazzesco!

Tuttavia, esistono due ‘modelli di riferimento’ che andrebbero sempre privilegiati. La prima categoria è quella degli elastici rivestiti, che sono quelli più apprezzati dalle donne perché proteggono meglio la chioma. Non si agganciano direttamente ai capelli, perché la gomma è ricoperta di tessuto.

Quindi, non scegliere mai dei modelli di elastici in cui la gomma entri in contatto diretto con i capelli. Il rivestimento in tessuto, quando c’è, attenua l’impatto sulla chioma, evitando che venga stressata troppo.

Ci sono poi gli elastici con gancetto, anch’essi molto utilizzati nell’hair beauty. Sono facili da sistemare tra i capelli e permettono di fissare bene l’acconciatura. In commercio ce ne sono tanti, di diverse dimensioni: spetta a te scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Per fissare uno chignon alto, non commettere l’errore di scegliere un elastico troppo corto. Rischieresti di farti male, nel tentativo disperato di fare più giri. Quindi, risolvi il problema a monte utilizzando un elastico con lunghezza adeguata.

Ma c’è anche un altro errore molto comune che, sicuramente, anche tu avrai commesso almeno una volta. Parliamo di legare i capelli con l’elastico quando sono ancora umidi. Capita soprattutto d’estate, in spiaggia, quando la chioma fatica ad asciugarsi al sole.

Il nostro consiglio: cerca di utilizzare l’elastico sempre sui capelli ben asciutti. L’elastico, infatti, lascia sempre dei brutti segni sui capello bagnati. Non te ne accorgi subito! Quindi, asciugali bene prima di legarli!

Se i tuoi capelli tendono ad elettrizzarsi nel periodo autunno-inverno, faresti bene a non usare degli elastici contenenti fibre sintetiche. Con questa accortezza, eviterai di passare altre cariche elettriche alla tua chioma.

Puoi usare gli elastici per legare i capelli ogni volta che vuoi. Anzi, possono trasformarsi in bellissimi accessori glam-chic per completare il tuo look. L’importante è avere delle piccole accortezze (e te le abbiamo elencate tutte!).

Il resto lo fa il buon senso che, per esempio, dovrebbe sempre suggerirti di non stringere mai troppo l’elastico sui capelli. E’ il modo migliore per prevenire la formazione dei nodi sulla nuca. Mai e poi mai devi arrivare al punto di dover tagliare l’elastico con le forbici perché non viene più via.

La salute dei tuoi capelli è importante e parte da piccoli e utili gesti quotidiani. Ricordalo sempre!