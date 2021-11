Era una stella di Amici: oggi è una star di You Tube

E’ stata una delle concorrenti più popolari della scuola di Amici: dopo anni, la sua vita è totalmente cambiata. Ecco cosa fa oggi e come è diventata.

Tanti talenti sono nati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Alcuni sono riusciti a costruire una carriera brillante nel mondo della musica e della danza come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Stefano De Martino ed Elena D’amario. Altri hanno intrapreso strade diverse. E’ il caso dell’ex allieva di cui parliamo oggi.

L’ex allieva di Amici di cui parliamo oggi è Martha Rossi. Ha partecipato al talent show di Maria De Filippi quando aveva solo 19 anni incidendo la prima canzone inedita dal titolo “Spendi” singolo più scaricato dell’album “Ti Brucia”. Cos’è successo dopo la partecipazione ad Amici? Cosa fa offi Martha Rossi?

Da Amici al musical fino a You Tube: ecco cosa fa oggi Martha Rossi

Martha Rossi, oggi, ha 34 anni e non ha mai abbandonato la musica. Dopo l’avventura nella scuola di Amici, si è dedicata al teatro. Notata dal cantante italiano Edoardo Bennato, interpreta in Peter Pan. Successivamente ha partecipato anche ad altri musical come ‘Biancaneve il Musical‘ e We Will Rock You‘.

Martha, oltre ad essersi dedicata al lavoro, ha trovato anche l’amore. Con il fidanzato si è lasciata immortalare nella foto che vedete qui in alto e con cui ha aggiornato i suoi followers sulle novità della sua vita.

“Questa mattina ho deciso di parlare un po’ con voi e raccontarvi i miei pensieri. Lo faccio sempre, qui e su altri social. Io mi racconto perché siete il mio diario e la mia valvola di sfogo giornaliera.

Questi ultimi mesi sono stati difficili sia per me che per Luca… un trasloco lunghissimo che sta per fortuna finendo con gli ultimi ritocchi della casa e nessuna vacanza per noi. Lavoro e casa, casa lavoro… ci siamo dimenticati di tutto in più siamo stati sommersi da un anno in cui delle volte il nostro amore sembrava inappropriato in una situazione in cui nulla era in difetto. Io mi sono innamorata di un ragazzo single senza un anello al dito e senza una famiglia con figli… ed anche se ci fossero stati non penso che questo sia giudicabile. Abbiamo tenuto per noi tante cose, per paura di essere giudicati da un pubblico così ingenuo e credulone delle volte che crederebbe anche all’asino che vola, ma nonostante tutto eccoci qui. Senza aver parlato male di nessuno ci siamo fatti la nostra vita… Perché il tempo da sempre ragione, il tempo descrive le realtà e descrive soprattutto le persone. Abbiamo fatto un anno qualche mese fa senza nemmeno dirvelo perché si festeggia ogni giorno la nostra vita. Presto vi racconteremo qualcosa di nuovo”, ha scritto su Instagram Martha.