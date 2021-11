Come indossare il blazer oversize – o la giacca del tuo ragazzo – ed essere al top

Alte, magre, grasse, formose o slanciate, il blazer oversize sta bene proprio a tutte, ad eccezione delle donne minute e/o basse (sembrerebbero ancora più piccole). Sia che si voglia fare un acquisto unico e ragionato, sia che se ne vogliano comprare alcuni in diversi tessuti e colori, vediamo quattro blazer over per ogni parte del giorno.

È iniziato tutto con i jeans (definiti poi boyfriend perché hanno fianchi stretti e gamba dritta, oltreché larga) rubati dall’armadio di lui, si è proseguito con le magliette a mezze maniche usate come pigiama prima e come mini abito poi. Il “saccheggiare liberamente” dal guardaroba del proprio ragazzo è ormai un diritto acquisito ma la moda ha pensato anche a questo, ecco perché ci sono vere e proprie linee di blazer oversize dal taglio maschile per noi donne. Scopriamo oggi le opzioni migliori per rapporto qualità – prezzo.

Blazer oversize: quali scegliere dai 49 ai 349 euro

Il blazer ampio in verde militare con collo a revers, maniche lunghe e spalle segnate di Zara ha le tasche anteriori con la patta e la chiusura frontale a doppiopetto con bottoni neri. Ottimo per una prima colazione con le amiche in centro o per sbrigare le commissioni prima di andare a lavoro. Costa 49,95 euro ed è stato realizzato con tecnologie che aiutano a ridurre l’impatto ambientale.

Restando su questa fascia di prezzo (60,99 euro) c’è la proposta di Missguided su Asos. Si tratta di un blazer oversize che, volendo, ha anche il pantalone coordinato, è beige con pannelli in pied de poule, revers a lancia e taglio doppiopetto. Perfetto per il pomeriggio ma troppo simpatico per la sera, va assolutamente usato con outfit monocromatici, come ben sapete il focus deve essere su un capo solo alla volta.

Per la sera, ma anche per la gita della domenica, vi conquisterà il blazer blu in tessuto ponte di Ralph Lauren (279 euro) soprattutto se amate lo stile americano chic. In lana, ha il logo dorato iconico del brand ricamato sulla parte sinistra, in match con i bottoni sui polsini.

Per un look total black, adatto dalla mattina alla sera, c’è Twinset con la giacca blazer Topaz a 168 euro. Quasi inutile dire che con anfibi neri, gonna in pelle e maglia pesante, sarete impeccabili.

Per un vero look da boy

Il brand tutto maschile fondato a Monza nel lontano 1939, Boggi, è un’ottima alternativa alle proposte solo ed esclusivamente femminili. Ci sono, infatti, svariati blazer come il Roma in blu notte – a 349 euro – che possono essere portati con un jeans skinny ed un dolcevita attillato o sopra un abito midi e tacchi alti. Il contrasto di stile tra i capi sarà senza alcun dubbio d’effetto.

Il bello è che con il blazer giusto si possono creare outfit pressoché infiniti. Scegliete saggiamente e poi pensate al prossimo acquisto!

Silvia Zanchi