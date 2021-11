Test dei Fiocchi | Sei una donna più introversa o più estroversa?

Anche se farai il test dei fiocchi non è detto che tu debba avere un fiocco nel tuo cassetto degli accessori per capelli!

L’importante è che tu riesca a usare un po’ di immaginazione per capire con quali di questi fiocchi potresti sentirti più a tuo agio.

Il valore simbolico dei colori infatti non va mai sottovalutato e, anche se si tratta di fermagli identici per forma e dimensioni, i loro diversi colori permettono a chi li indossa di comunicare cose assolutamente diverse tra loro.

Come accade nella maggior parte dei casi, quasi nessuno è consapevole di ciò che comunica davvero con le proprie scelte di abbigliamento. Al contrario, nella maggior parte dei casi abbiamo soltanto un’idea molto vaga di quello che un nostro outfit potrebbe comunicare oppure no! Pronta a svelare qualche piccolo segreto della tua personalità?

Test dei Fiocchi

Per eseguire questo test dovrai semplicemente immaginare di poter acquistare uno qualsiasi di questi fiocchi e portarlo nell’occasione che preferisci: una cena romantica, un pranzo in famiglia, una lezione all’università o un aperitivo con le amiche.

1 – Il fiocco nero

Il nero è da sempre il colore del fascino e del mistero, ma anche il colore preferito da chi desidera nascondere una parte di sé.

Se hai scelto di indossare un fiocco nero significa che la tua personalità è molto definita ma probabilmente piuttosto introversa.

Sei convinta che la vera eleganza di una persona consista nella sua capacità di essere notata senza essere troppo eccentrica e senza mettersi in mostra.

Per questo motivo non hai bisogno di tante stranezze per attirare l’attenzione: un fiocco nero significa “io sono qui, mi sento bellissima e non ho niente da dimostrarti”.

2 – Il fiocco color cipria

Il color cipria è uno dei cosiddetti colori neutri tanto di moda negli anni recenti. Si tratta di un colore che sta bene su tutto e che, per questo motivo, può essere utilizzato letteralmente in qualsiasi contesto senza sembrare “too much”.

Se hai scelto questo fiocco molto probabilmente sei una persona attenta all’evolversi delle mode e ti piace seguirle (forse a volte diventando un po’ schiava dell’ultima tendenza).

Se hai scelto questo fiocco sei una persona allegra ed estroversa, a cui piace creare contatti con tutti e sentirsi parte di qualcosa di grande e condiviso. Il fiocco color cipria significa “sono qui, sono sicura di me stessa, sono allegra, alla moda e dovresti proprio conoscermi!”.

3 – Il fiocco rosa

Il rosa è il colore che nella cultura occidentale viene tipicamente associato al sesso femminile. Per questo motivo il rosa è il colore preferito dalle donne piuttosto tradizionaliste, che si identificano perfettamente nel ruolo e nelle aspettative che la società “carica” su ogni donna.

Si tratta però di un colore usato moltissimo per le bambine (non a caso del resto esiste una precisa sfumatura di rosa chiamata “rosa baby”) e quindi se lo hai scelto significa che una parte di te è rimasta bambina.

Per questo motivo si può dire che sei una persona ancora un po’ introversa e timida, che sta cercando il proprio posto nel mondo e che vuole dimostrare di essere all’altezza delle aspettative degli altri. Il fiocco rosa dice “sono una brava ragazza, non farò nulla di sconveniente e piacerò a tutti”.

Probabilmente crescendo il tratto introverso della tua personalità evolverà in qualcosa d’altro e diventerai più estroversa e sicura di te.

4 – Il fiocco rosso

Il rosso o, in questo caso, il bordeaux, è il colore della passione e della sensualità. Sembra piuttosto strano abbinare questi concetti a un fiocco dall’apparenza così innocente, ma se hai scelto questo accessorio in particolare significa che il tuo inconscio ha notato questa particolare combinazione e ti ha attirato verso di essa.

Se hai scelto il fiocco rosso sei una persona sicura di sé e molto estroversa. A tratti potresti sembrare aggressiva, mentre in altri casi potresti dare l’impressione di essere troppo presa da te stessa per interessarti a ciò che avviene nel resto del mondo.

Indossare questo fiocco significa voler lanciare un messaggio molto chiaro: “sono fantastica e sarò io a scegliere chi avrà a che fare con me”.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.