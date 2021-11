Questo segno astrologico è il più influenzabile dello zodiaco

By

Oggi ti presentiamo il segno dello zodiaco più insicuro e quindi facilmente plasmabile. I giudizi degli altri lo influenzano molto.

Questo segno zodiacale è molto accondiscendente. Per sua natura non riesce proprio a dire di no a qualcuno perché teme di dare una delusione. Il problema maggiore è che è molto insicuro e si lascia influenzare facilmente da tutti.

Bonario, credulone, insicuro… un mix che lo rende il segno più propenso ad incappare nella rete dei manipolatori. Si lascia influenzare da tutti e ha troppa fiducia nelle persone. Questo non gli rende le cose facili e gli fa collezionare molte delusioni. Hai capito di chi stiamo parlando?

LEGGI ANCHE —-> Scopri la parte del corpo associata ad ogni segno e cosa significa

E’ lui il segno più insicuro dello zodiaco

E’ l’ultimo segno dello zodiaco eppure è il primo nella lista dei segni più ingenui dello zodiaco. E’ il Pesci.

Un segno d’acqua per eccellenza, molto empatico e molto sensibile. Il Pesci si lascia travolgere totalmente dalle sue emozioni, ma purtroppo non solo dalle sue, anche da quelle di chi li circonda.

Si lasciano contagiare dal cattivo umore degli altri e come se questo non fosse un fardello abbastanza grande da portare, hanno anche un altro difetto di fabbrica: hanno il pallino di deludere o ferire coloro che lo circondano!

Il Pesci farà di tutto per evitare di deludere e quindi si mostrerà molto accondiscendente.

Non troverai un segno zodiacale come lui in tutto l’oroscopo. Quando ama qualcuno è sua premura mettere quella persona sul piedistallo. Chi ha un Pesci nella sua vita sa bene di poter sempre contare sul suo aiuto.

Sfortunatamente il mondo è popolato anche da persone malvage, da manipolatori ed arrivisti ed il Pesci è una preda molto facile. Una volta che saranno riusciti a conquistarsi il loro affetto riusciranno ad ottenere dal Pesci tutto ciò che vogliono. Il Pesci sarà disposto a fare tutto ciò che gli viene chiesto, anche se controvoglia.

Una persona malvagia e manipolatrice non avrà problemi a far vacillare l’autostima del Pesci e a metterlo in situazioni scomode dalle quali avrà difficoltà ad uscire, perché ancora una volta, si creerà il problema di ferire qualcuno.