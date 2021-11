I segni che hanno “paura” del telefono: non chiamarli mai!

Eh sì, esistono persone che non rispondono mai al cellulare. Il motivo? Potrebbero essere tra i segni che hanno “paura” del telefono!

Sarà capitato anche a te, siamo sicuri, di non voler rispondere al telefono in una determinata occasione.

Magari il tuo cellulare squilla senza sosta da ore e dall’altro capo del telefono c’è proprio quella persona con la quale non vuoi assolutamente parlare.

Magari ancora, invece, non riesci ad entrare su WhatsApp: tre ore fa ti ha scritto qualcuno per chiederti una cosa e preferisci fare finta di non avere il telefono vicino a te!

Poi, forse, potrebbe esserci un altro caso ancora: sei la persona all’altro capo della comunicazione, che attende imperterrita (continuando a chiamare) una risposta.

Aiuto! Chiediamo a stelle e pianeti che cosa dovresti fare… chiunque tu sia!

I segni che hanno paura del telefono: scopri la classifica dei segni che non amano rispondere al cellulare

E va bene, davvero, lo capiamo: a tutti capita di non voler rispondere al cellulare per qualche ora o, addirittura, per qualche giorno di fila.

Invece di controllare ossessivamente notifiche sui social network o rispondere a messaggi e messaggini, ci sono persone che preferiscono spegnere il telefono e guardare il soffitto.

Che strano, vero?

Ovviamente la risposta è no: queste persone considerano strani noi, sempre attaccati al cellulare a mandare messaggi vocali, foto di gattini, messaggi del buongiorno e della buonanotte e chi più ne ha, più ne metta.

Ma c’è una cosa che i non amanti del telefono proprio non ci possono perdonare: le chiamate!

Sembrerà sciocco ai più, eppure ci sono persone (o meglio, segni zodiacali in questo caso) che proprio detestano il proprio cellulare.

Giocoforza, quindi, che la classifica di oggi sui segni zodiacali che hanno “paura” del telefono ci viene in aiuto: ecco quali sono i segni che non ti risponderanno mai al telefono!

(Meglio non chiamarli, quindi).

Cancro: quinto posto

No, no cari amici del Cancro, non iniziate subito a dire che non è vero e che voi amate il vostro cellulare.

Lo sappiamo che vi piace tantissimo il vostro telefono e che intrattenete lunghe conversazioni con amici e parenti (ed anche con conoscenti se è per questo).

Per messaggio, però! Chat di Instagram, WhatsApp o anche il Messenger di Facebook sono per voi un luogo meraviglioso.

Quando il telefono squilla, però, e vedere che qualcuno vi chiama allora iniziano a sudarvi i palmi delle mani: aiuto, e ora che cosa dovreste fare secondo chi ha avuto l’ardire di chiamarvi?

Acquario: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dell’Acquario non sono persone che amano il telefono. Anzi!

Per loro, ogni volta che il telefono squilla, c’è probabilmente qualche problema o qualche situazione preoccupante da affrontare.

(E non è colpa loro: tantissime persone chiamano gli Acquario solo nel momento del bisogno. Non c’è da meravigliarsi che siano traumatizzati!).

Per gli Acquario, quindi, il telefono rappresenta più un problema che uno strumento per entrare in contatto con gli altri. Meglio non chiamarli ma mandare loro un messaggio che chiarifica solo quanto li volete sentire: saranno più contenti di alzare la cornetta!

Capricorno: terzo posto

Non illudiamoci: per i nati sotto il segno del Capricorno il telefono non è niente di più che uno strumento per avere dei giochi sempre in tasca.

Non lo usano per chiamare o per mandare messaggi: al limite lo usano per essere contattati per dei lavori! (E anche lì, sotto sotto, non sono tanto contenti di dover rispondere).

Diciamoci la verità: i Capricorno non parlano normalmente, figuriamoci se parlano al telefono.

Per loro, quando il cellulare o il telefono di casa squilla, c’è un rischio troppo grande di dover esprimere i propri sentimenti e questo, i Capricorno, proprio non lo possono fare.

Non solo hanno paura del telefono ma, anzi, lo detestano proprio cordialmente: se possono lo lasciano sepolto sotto il cuscino!

Gemelli: secondo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che reputano veramente le chiamate una vera e propria tortura.

Per loro, infatti, il telefono non è altro che uno strumento atto a ricordargli quanto sono inadeguati sentimentalmente od emotivamente!

Tutte queste persone che cercano i Gemelli, che vogliono sapere quello che fanno e come lo fanno, se stanno bene o se stanno male.

Aiuto, i Gemelli non vogliono proprio rispondere a nessuno e sono praticamente terrorizzati dal loro cellulare. Appena possono lo perdono o lo buttano per terra: non vogliono proprio averci a che fare!

Tutto è riconducibile, per i Gemelli, all’immensa quantità di questioni a metà che si lasciano alle spalle.

Facendo torto a tutti, spesso e volentieri, non risolvendo mai i problemi ma scappando in continuazione, il telefono rappresenta per i Gemelli una vera e propria condanna.

Tutti possono sempre raggiungerli e chiedere loro conto delle loro azioni: brrr, meglio non rispondere!

Toro: primo posto nella classifica dei segni che hanno paura del telefono

No, per favore, non cercate di contattare i nati sotto il segno del Toro con una telefonata. I Toro, infatti, detestano dal più profondo del cuore il loro telefono e cercano sempre una scusa per lasciarlo da qualche parte.

Certo, esistono due tipi di Toro: ci sono quelli che proprio odiano talmente il telefono da perderlo o romperlo praticamente una volta al mese e poi ci sono quelli che “fingono” di odiare il loro telefono.

Spieghiamoci meglio: i Toro, non importa a quale tipologia appartengono, detestano rispondere al telefono e dover parlare con le altre persone. Sono ansiosissimi!

Alcuni Toro, però, sfruttano questa loro caratteristica per sbuffare e far capire a tutti che sono troppo impegnati per potersi permettere di rispondere al telefono.

Tutti li cercano, tutti li vogliono: i Toro detestano essere al centro di così tante attenzioni! (O meglio, questo è quello che si raccontano). Meglio mandare un messaggio: tanto il Toro non risponderà neanche a quello ma almeno non vi userà per dire che la sua vita è troppo piena di impegni!