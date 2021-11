Come risparmiare con l’uso della lavatrice

Scopri come ottenere un buon risparmio in bolletta imparando alcune astuzie riguardo all’uso della lavatrice. Un modo semplice e immediato per fare economia.

Tra gli elettrodomestici di uso comune e dei quali difficilmente si riesce a fare a meno c’è senza alcun dubbio la lavatrice. Si tratta infatti di un modo per semplificare e rendere più rapido il lavaggio dei propri indumenti ma anche di scarpe, tende e asciugamani.

Averne una in casa rappresenta per molti un modo per guadagnare più tempo libero e per faticare di meno. Di certo, però, non rientra tra quelli che fanno risparmiare in bolletta. Il consumo di corrente elettrica è infatti parecchio e spesso può fare la differenza.

Eppure, ci sono dei piccoli espedienti che si possono mettere in atto per ottenere un risparmio senza rinunciare alla comodità di una lavatrice. Scopriamo quindi alcuni tra i più importanti, in modo da ottenere il doppio dei vantaggi.

Lavatrice e risparmio: le strategie per spendere meno

Se la lavatrice rappresenta un problema per i tanti lavaggi che si fanno ogni giorno e che pian piano finiscono con l’incidere sulla bolletta della luce, ti farà piacere sapere che ci sono delle piccole strategie che messe in atto nel modo giusto possono aiutarti a non preoccupartene più.

Ciò che conta è imparare a trasformare le stesse in una routine che una volta messa in atto porterà un risparmio in grado di farsi notare.

Lavare solo a pieno carico. È vero, a volte ci sono indumenti che ci servono con urgenza e che ci spingono all’uso della lavatrice anche quando non c’è altro da lavare. Metterla in azione solo per un vestito comporta però un certo dispendio economico. Il trucco per risparmiare in bolletta è quello di usarla solo a pieno carico. In alternativa si può optare per il classico lavaggio a mano. La bolletta ridotta (sopratutto se è una cosa che capita spesso) ripagherà del piccolo sforzo.

Evitare il prelavaggio. Questa fase non è necessaria ma fa consumare più tempo e più energia. Lavare direttamente i capi sarà più che sufficiente per averli puliti e per poter contare su un risparmio in grado di farsi notare.

Lavare a basse temperature. La maggior parte dei capi di cui disponiamo non richiedono di chissà quali temperature per essere lavati alla perfezione. Quando è possibile è quindi meglio stare sui 60 gradi senza andare oltre. Per accertarsi di ciò si possono controllare le indicazioni presenti sulle etichette. Così facendo, oltre a risparmiare in bolletta si preserveranno anche i vari indumenti.

Impostare meno centrifughe. Ebbene si, la centrifuga porta a grandi consumi che si possono evitare semplicemente riducendone il numero. Un valore che si può impostare prima del lavaggio e che farà di certo la differenza proteggendo anche molti degli indumenti dall’usura.

Scegliere una tariffa ad hoc. Se si hanno orari regolari si può impostare la bolletta della luce con l’uso degli elettrodomestici in determinate fasce orarie più economiche. In questo modo si avrà un ulteriore riduzione in bolletta che consentirà di vivere con maggior leggerezza l’uso di questo importante elettrodomestico.

Mettendo in pratica queste semplici ma utili strategie si otterranno benefici in grado di fare la differenza e di aiutare a risparmiare denaro senza che ciò pesi sulle abitudini del quotidiano.

Un modo per vivere meglio il proprio tempo e il proprio denaro concedendosi qualche sfizio in più senza per questo dover dire addio alle comodità a cui si è abituati.