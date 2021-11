Penelope Cruz e la dieta mediterranea: ecco perché è in splendida forma

Penelope Cruz segue la dieta mediterranea: ecco perché l’attrice spagnola, ma di fama mondiale, è in splendida forma.

Penelope Cruz è un’attrice spagnola di fama internazionale che ha bisogno di poche presentazioni. Sposata con il collega Javier Bardem da cui ha avuto due splendidi figli Leonardo e Luna è tuttora sulla cresta dell’onda.

Nonostante due gravidanze e 47 anni sulle spalle, Penelope Cruz sfoggia un corpo invidiabile, merito sicuro di madre natura ma anche della dieta che segue, ovvero quella mediterranea.

Scopriamo allora cosa mangia e come si tiene in forma l’attrice di Madres Paralelas, film diretto da Pedro Almodovar, attualmente nelle sale cinematografiche di cui interpreta una delle protagoniste.

La dieta mediterranea di Penelope Cruz

Penelope Cruz, attrice e modella spagnola, classe ’74, vanta un fisico eccezionale. Oltre che per la sua bravura, l’attrice è anche nota per la sua bellezza. Ma come fa ad essere così in forma?

A quanto si apprende la diva spagnola è una fan della dieta mediterranea. In particolare ad affermarlo è il sito diet-weight-lose.com al quale la stessa Cruz ha rivelato qualche tempo fa di seguire la dieta mediterranea anche per dimagrire in vista dell’estate.

La moglie di Javier Bardem ha rivelato di mangiare la pasta ogni giorno, ma anche il pesce azzurro e di essere golosa di mozzarella di bufala campana dop. Non solo, l’attrice spagnola è un’estimatrice dell’olio d’oliva, del carciofo bianco del sud Italia e della bruschetta con l’olio. Insomma tutti i prodotti tipici della tradizione italiana.

La diva ha però anche aggiunto che le piacciono anche alcuni dei piatti più tipici della sua terra, ovvero la paella e la frittata con le patate, molto comune in Spagna.

Oltre a consumare i cibi nelle giuste dosi, la bellissima attrice pratica anche esercizio fisico. In questo modo riesce a mantenersi sempre in forma.

Del resto la dieta mediterranea è una delle più note e consigliate di sempre. Nata intorno agli anni ’50, grazie a Ancel Keys, un fisiologo statunitense che aveva notato come le popolazioni mediterranee fossero meno inclini ad alcune malattie.

Nel corso degli anni si è poi arrivati alla formulazione del regime mediterraneo che è incentrato sulla scelta di alcuni alimenti in particolare e sul conteggio delle calorie. Tale regime poi preferisce i grassi vegetali rispetto a quelli animali e prevede la riduzione dei grassi saturi con un conseguente abbassamento di colesterolo nel sangue.

La dieta mediterranea si basa sul consumo abituale di cereali, frutta e verdura ma anche di olio d’oliva e di semi oleosi. Rispetto ad uno meno consueto di carni rosse e grassi animali come il burro. Inoltre, è previsto una consumo moderato di pesce e carne bianca come pollo e tacchino, ma anche di legumi, uova, vino rosso e pochi dolci.

La dieta di Penelope Cruz, dunque, non prevede digiuni né regimi troppo restrittivi, l’attrice consuma 3-4 pasti al giorno fatti di cibi sani e pratica attività fisica circa 3 volte alla settimana. Se può all’aperto, inoltre, ha studiato per molti anni danza classica.