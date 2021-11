Per essere meravigliosa scegli i fiori anche in autunno con questi splendidi gioielli

Non solo cuori, luna e stelle ma anche farfalle e soprattutto fiori. Sì perché la vera tendenza nella gioielleria è ora quella di creare rose, tulipani e margherite preziose, da mixare, abbinare o da avere come punto luce in un outfit basic o elegante. Vediamo, tra sogno e reali possibilità, quali accessori floreali comprare.

Giuseppe Ungaretti si riferiva ai soldati, Giovanni Pascoli ne descriveva una sera e Marino Moretti faceva riferimento alla pioggia. Sto parlando dell’autunno che, con i suoi colori caldi, è ricco di fascino ma manca qualcosa: i fiori. Grazie alla moda però possiamo essere adornate da creazioni floreali tutto l’anno per restare sempre luminose! Vediamo oggi quali accessori – bijoux e gioielli – possiamo scegliere per aver la primavera letteralmente addosso.

Accessori floreali: punta su questi gioielli per sentirti una star

Il bracciale Vintage Alhambra a 5 motivi di Van Cleef & Arpels (4350 euro) è per molte di noi solo un sogno, al momento, ma senza dubbio un must della gioielleria mondiale. “I motivi portafortuna a forma di quadrifoglio sono impreziositi da un delicato profilo in perle d’oro” in oro giallo e corniola, è disponibile in svariate combinazioni ed ovviamente ci sono anche collane, orecchini ed anelli per creare una parure da vera diva.

Damiani propone la giovane collana Margherita – che molto probabilmente avrete visto nelle vetrine del brand in questo periodo -. Costa 3150 euro la versione in oro rosa, ametista e diamanti marroni. Bellissimi anche gli anelli in oro giallo, diamanti e quarzo giallo a 2590 euro (ma si trovano versioni anche a 1490 euro).

Per l’azienda nata a Valenza, Salvini, ci sono collane, orecchini ed anelli a scelta in base al colore: rubini, smeraldo o zaffiri, sempre su una magica base di diamanti.

Se però si vuol spendere meno allora il consiglio è quello di puntare su brand giovani e di nicchia come Veronica Tordi che ha realizzato i romantici orecchini Ortensia glicine a tre fiori al prezzo di 72 euro. Altra valida alternativa è Samyjoux, vera e propria esperta nelle creazioni personalizzate che lavora braccialetti con uno o più fiori e pietre colorate su base di cristalli, ideali da mixare in tre pezzi.

Sempre apprezzato è Stroili, la cui collana in argento rodiato e zirconi con tre fiori allineati (59,90 euro) si classifica subito come un ottimo regalo per Santa Lucia.

C’è l’imbarazzo della scelta e, nonostante il tempo, la parola d’ordine è solo una: fiorire!

Silvia Zanchi