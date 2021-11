Era una delle voci più belle di Amici: ecco com’è oggi e cosa fa

By

Chi si ricorda di Karima? Era una delle voci più amate di Amici. Scopriamo cosa fa oggi.

Chi conosce bene il programma Amici si ricorderà sicuramente di Karima. Si tratta infatti di una delle voci più belle che si siano mai sentite nel programma e che ai tempi (nel 2006) riscosse per questo un discreto successo.

Eppure, nel tempo, la ragazzina impacciata di allora si è trasformata in una donna sicura di se che nonostante le grandi differenze dalla persona di un tempo mantiene un bellissimo ricordo della sua esperienza.

Karima oggi: ecco come si è trasformata la cantante di Amici

Nel 2006 Karima era ancora cuna ragazzina timida e impacciata che amava cantare e che per questo cercava di farsi conoscere. Dopo aver preso parte a vari programmi come Bravo Bravissimo e Domenica In è così arrivata ad Amici, il programma di Maria De Filippi che ogni anno sforna nuovi talenti.

Un’esperienza che oggi Karima ricorda con affetto pur riconoscendo di essere del tutto un’altra persona.

Una persona che conserva nel cuore ricordi piacevoli di quei momenti ed una certa tenerezza per la ragazzina di allora.

Basta infatti osservare qualche sua foto per rendersi conto che la Karima di adesso è una donna matura, bella e sicuramente più spigliata di allora. Una Karima che è cresciuta e che nel tempo ha continuato a seguire il suo sogno.

Dopo essere arrivata terza ad Amici ha infatti firmato un contratto con la SonyBmg, iniziando a cantare su diversi palcoscenici e approdando al Festival di Sanremo. Una carriera che continua a perseguire anche oggi, ovviamente con maggior consapevolezza di se.

Quanto al passato, Karima ha raccontato più volte di pensare ad Amici come ad un passaggio importante sia per la sua crescita che per la sua carriera.

Un passaggio che ha sicuramente portato il suo nome a farsi conoscere dal grande pubblico, curando maggiormente la sua voce e dandole modo di muovere altri passi verso la donna che è oggi. Una donna felice e sicura di se e che continua a fare ciò che ama di più al mondo: cantare.