Dramma Eleonora Pedron: un dolore insuperabile

Eleonora Pedron è tra i volti più conosciuti ed amati del mondo dello spettacolo. Nel suo passato, però, si celano due drammi che non tutti conoscono.

Eleonora Pedron è un ex modella, un’attrice e Miss Italia 2002. Un personaggio molto amato e apprezzato sia per la bellezza acqua e sapone che per il modo di porsi mai scontato e sempre elegante.

Una donna che appare forte e sicura di se ma che in passato ha vissuto ben due drammi che le hanno cambiato la vita e che ancora oggi non riesce a superare del tutto.

Eleonora Pedron al centro di un dramma che le ha cambiato la vita

Ci sono episodi della vita che segnano per sempre e che nonostante gli sforzi non è possibile superare. Una situazione che Elenora Pedron conosce bene poiché nella sua vita si è trovata a viverne ben due.

Il primo quando aveva solo nove anni e sua madre e sua sorella maggiore rimasero gravemente ferite in un incidente stradale. Un incidente che purtroppo causò la morte della sorella di Eleonora.

La Pedron, di quei giorni ha ammesso di ricordare ogni cosa e che ai tempi aveva capito benissimo la grave perdita subita. Tuttavia, per cercare di lenire il dolore dei genitori fece finta di niente, sforzandosi di farli sorridere ogni volta che poteva e tenendo il dolore dentro di se.

Come lei stessa ha dichiarato, non senza una certa commozione, per sentire la sorella più vicina, dopo la sua scomparsa prese l’abitudine di dormire nel suo letto. Un dolore incolmabile che pochi anni dopo si è ripetuto colpendo il padre.

Questa volta in auto c’era anche lei. Tornavano entrambi dalle selezioni per Striscia la Notizia. Un giorno importante per la sua carriera ma che l’ha porta a perdere uno degli affetti più grandi.

Oggi Eleonora dice di non potersi sentire in colpa e di aver capito che le cose dovevano andare così. Il dolore però è tanto e rimane tale, forse anche per far sentire il legame con chi, almeno fisicamente, non c’è più.

Un legame ed un dramma che Eleonora Pedron ha scelto di raccontare in un libro e che, tra le altre cose, le ha fatto capire come della vita sia importante apprezzare ogni attimo. Perché come lei stessa ha detto, il tempo non torna indietro ed è quindi importante vivere a fondo ogni istante custodendone ogni ricordo.