Una Vita anticipazioni: una malattia incurabile cambia tutto

Anticipazioni Una Vita: preoccupazioni per uno dei personaggi storici di Una Vita. Ecco ciò che ci arriva dalla Spagna.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni settimanale: Lolita ha una malattia incurabile

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela prenderà il via una trama che avrà come protagonista la giovane Lolita (Rebeca Alemany).

Vi avevamo già parlato settimana scorsa di Lolita e del suo problema, la donna infatti pensava di essere incinta ma in realtà è tutto un po’ più complicato.

Nuovi colpi di scena dunque, nelle prossime puntate prossimamente in onda su Canale 5. La soap riserverà ancora molti momenti emozionanti prima del gran finale previsto per l’estate del 2022. Nei nuovi episodi, Lolita e Antonito sembreranno essere presi di mira dal destino avverso e non ci sarà modo di sfuggire a esso.

Lolita infatti si sentirà male e Antonito deciderà di far sottoporre la moglie a degli esami medici accurati. Nel frattempo, Natalia, una donna senza scrupoli, farà di tutto per sedurre Antonito. Il suo obiettivo sarà quello di rovinare per sempre il matrimonio di una delle coppie più salde di Acacias. Dopo tante resistenze, il giovane Palacios finirà nelle braccia di Natalia. A scoprirli sarà proprio Lolita, che non perderà tempo per cacciare di casa il marito.

Ramon, a differenza di Lolita, sarà certo che quanto successo sia frutto di una mente malvagia, che ha agito deliberatamente per far del male al figlio: ma chi potrebbe essere così tanto crudele?