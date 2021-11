Test degli occhiali da sole: scopriamo se sai tenere un segreto

By

Pensi di saper tenere un segreto? Bene, allora per te il test degli occhiali da sole sarà semplicissimo! Dicci quale, tra questi modelli, ti piace di più!

Va bene, va bene lo sappiamo: siamo ad inizio Novembre e, di certo, gli occhiali da sole ci sembrano già un lontano ricordo.

Quanto tempo passerà prima di poterli indossare di nuovo in riva al mare?

Fortunatamente per noi, però, oggi possiamo fingere che l’estate sia ancora qui e provare insieme un nuovo test di personalità.

Guarda nel cassetto dei tuoi accessori e dicci solo, tra questi quattro modelli di occhiali, se c’è anche quello che usi di più tu!

Test degli occhiali da sole: scopriamo se sei in grado di mantenere un segreto

A tutti capita, prima o poi, di venire a conoscenza di un segreto: piccolo o grande, “succoso” o noioso, poco importa.

Ormai sei “inciampata” in un segreto e dovrai mantenerlo, senza poterlo raccontare a nessuno: ci riuscirai?

No, non affannarti a rispondere: il nostro test della personalità di oggi, infatti, ci svelerà tutto senza che tu debba dire anche solo una parola!

Il test degli occhiali da sole ci dirà se sei in grado di mantenere un segreto o se dirai tutto subito alle altre persone che conosci!

LEGGI ANCHE –> Test delle mollette: le tue preferite indicano come vivi la moda

Dovrai solo dirci quali sono i tuoi occhiali da sole preferiti tra i quattro modelli che vedi qui sopra. Ci sono quelli con le lenti nere ed opache, che non sono trasparenti, e quelli con le lenti colorate. C’è un paio di occhiali con le lenti specchiate e, infine, il paio di occhiali neri con le lenti sfumate e trasparenti.

Qual è il tuo preferito? Controlla nel tuo cassetto degli accessori o, semplicemente, dicci qual è il tipo di occhiale da sole che indossi praticamente giorno e… pomeriggio (non possiamo dire giorno e notte visto che di notte non si possono mettere).

Scopriamo subito se sei una vera chiacchierona o se, con te, i segreti hanno vita lunga!

lenti nere opache : dai, su, non dobbiamo di certo farti i complimenti. Sai già benissimo di essere una persona brava a mantenere i segreti !

Possiamo dire, sicuramente, che sei bravissima a nascondere i tuoi segreti : gli altri non sanno assolutamente nulla di te.

Anzi! Se qualcuno a cui non hai confidato qualcosa viene a conoscenza di un tuo segreto, sai probabilmente anche chi glielo ha detto e puoi assicurargli una cosa: non rimarrà un tuo confidente a lungo !

Per quanto riguarda i segreti degli altri , ovviamente, rimani sempre discreta e senza paura di risultare “maleducata”.

Qualche volta, però, soprattutto se gioca a tuo vantaggio, ti capita di lasciarti “ sfuggire ” qualcosina.

: dai, su, non dobbiamo di certo farti i complimenti. Sai già benissimo di essere una a i ! Possiamo dire, sicuramente, che sei bravissima a nascondere i : gli altri non sanno assolutamente nulla di te. Anzi! Se qualcuno a cui non hai confidato qualcosa viene a conoscenza di un tuo segreto, sai probabilmente anche chi glielo ha detto e puoi assicurargli una cosa: ! Per quanto riguarda i , ovviamente, rimani sempre discreta e senza paura di risultare “maleducata”. Qualche volta, però, soprattutto se gioca a tuo vantaggio, ti di “ ” qualcosina. lenti colorate: più che brava a nascondere i segreti tu sei una persona veramente brava a cambiare argomento. Come? Cosa? Altre persone vorrebbero sapere un segreto che hai appena sentito? Quale segreto? Ehi, guardate quel gatto!

Insomma, hai capito: non c’è possibilità di carpire qualcosa da te semplicemente perché sei la regina di fare finta di nulla!

Obiettivamente, poi, a te i segreti non è che interessino così tanto: da un orecchio ti entrano e dall’altro ti escono.

Sei molto più interessata alla vita reale, quella dove le cose succedono e non c’è bisogno di nasconderle.

Sei brava a tenere i segreti ma se qualcuno ti fa la domanda giusta, parli senza problemi.

Non ti piace nasconderti: ti piace divertirti, essere felice e non avere rimpianti!

LEGGI ANCHE –> Test della sensualità: che cosa vedi in questo disegno?

lenti specchiate : segreti? Quali segreti ? Tu non hai mai sentito parlare di segreti e sicuramente non hai segreti da raccontare .

No, dai, ovviamente scherziamo: vogliamo solo sottolineare che tu, tra tutti, sei la persona più capace al mondo di nascondere un segreto !

La tua scelta svela un modo di essere ben preciso: tu non hai bisogno di compiacere gli altri, non vuoi neanche la minima possibilità , per le altre persone, di entrare in contatto con te se non dopo il tuo permesso !

La tipologia di occhiale che hai scelto denota una personalità capace di mettere gli altri veramente “ alla gogna “. Sei in grado di mantenere non solo segreti ma anche un silenzio veramente tombale, capace di far rivelare agli altri … i loro segreti più profondi!

Conosci molto ma non dici mai niente: gli altri si specchiano nelle tue lenti come nel tuo silenzio e finiscono sempre per fallire. Impossibile vincere contro di te !

: segreti? ? Tu non hai mai sentito parlare di segreti e sicuramente . No, dai, ovviamente scherziamo: vogliamo solo sottolineare che tu, tra tutti, sei la persona più capace al mondo di un ! La tua scelta svela un modo di essere ben preciso: tu non hai bisogno di compiacere gli altri, non vuoi neanche la , per le altre persone, di entrare in contatto con te se non dopo il tuo ! La tipologia di occhiale che hai scelto denota una personalità capace di mettere gli altri veramente “ “. Sei in grado di mantenere non solo segreti ma anche un silenzio veramente tombale, di … i loro segreti più profondi! Conosci molto ma non dici mai niente: gli altri si specchiano nelle tue lenti come nel tuo silenzio e finiscono sempre per fallire. di ! lenti nere trasparenti: dai, diciamoci la verità. Non sei veramente la persona più capace di nascondere un segreto, vero?

Sotto sotto vorresti sempre che gli altri riuscissero a vedere quella che sei e quello che hai da dire. Niente di male in questo, ovviamente, soprattutto se non hai problemi con l’idea che gli altri possano conoscere ogni aspetto della tua vita.

I problemi nascondono quando i segreti che devi nascondere sono quelli di altre persone!

Tu proprio non ce la fai a non essere aperta nei confronti di tutti: poco importa che si tratti del tuo nemico giurato oppure della persona in fila dietro di te alle Poste!

Per te raccontare i “segreti” (li mettiamo tra virgolette perché tu non li consideri mai veramente segreti) è un ottimo modo per entrare in confidenza con gli altri.

Peccato che non ti si possa proprio raccontare nulla di privato: tutti lo verrebbero a sapere poco dopo! Forse è giunta l’ora, almeno una volta ogni tanto, di indossare un nuovo paio di occhiali e, sì, anche di evitare di raccontare tutto a tutti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.