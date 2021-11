Test: non riuscirai mai a indovinare l’età di questa donna

Metti alla prova le tue capacità di utilizzare la logica con questo test. Risolvi il rompicapo e prova a dare la risposta corretta in pochi secondi

Oggi ti proponiamo un test che ha l’obiettivo di stimolare la tua capacità di utilizzare la logica. Riuscire a trovare la soluzione di un rompicapo in pochi secondi può tenere il nostro cervello in allenamento. Tutto ciò potrebbe portare dei benefici anche nella vita di tutti i giorni. Per questo è preferibile ritagliare qualche minuto ogni giorni per cimentarsi in test del genere.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori, magari permettendogli di distrarsi per qualche minuto e abbandonare la routine di tutti i giorni. Bisogna soltanto concentrarsi, pensare e rispondere.

Riuscire ad usare la logica è un esercizio che non appartiene a tutti. Chi riesce ad utilizzare questa capacità, spesso riesce ad ottenere grossi successi anche nella propria vita, soprattutto in ambito professionale. Allenare la mente è un passatempo interessante e stimolante, che può portare grandi benefici al nostro cervello.

Non dovrai fare altro che guardare un’immagine e risolvere il test. Dovrai rispondere ad una domanda, trovando una soluzione per ottenere la risposta corretta. Prova a non impiegarci troppo tempo ma non andare di fretta, non è mica un quiz a premi! Adesso sei pronto per iniziare il test di oggi. L’argomento del giorno riguarda qualcosa che tutti noi vorremmo non passasse mai: l’età!

Quanti ha questa donna?

Nell’immagine in basso ci sono le indicazioni per il test di oggi. La protagonista del giorno è una donna, come abbiamo già detto. Questa signora aveva 70 anni nel 2000 e 60 anni nel 2010. Come è possibile? Riesci a dare una spiegazione a questa cosa? Secondo te potrebbe esserci un errore nella domanda? Utilizzando la logica, dovrai dare una risposta a tutti questi quesiti.

Questo test ha messo in difficoltà tantissime persone. In tanti hanno provato a dare la risposta giusta ed hanno sbagliato, forse perché confusi da alcuni dettagli ingannevoli. Prova a risolvere il quiz in una tempistica breve, ma non ti affidare soltanto all’istinto. In un test del genere è importante usare la logica e il ragionamento, per evitare di commettere errori grossolani.

Chi ha indovinato è stato molto astuto. La soluzione è più semplice di quanto tu possa immaginare, devi soltanto cogliere il dettaglio decisivo, possibilmente senza andare a sbirciare tra le soluzioni del test. Una volta trovata la soluzione dell’enigma di oggi, scorri il testo verso il basso e verifica se hai indovinato o se hai dato la risposta sbagliata.

La soluzione del test

Con il test di oggi abbiamo provato a sollecitare la tua capacità di usare la logica nel modo corretto. Il quesito era, almeno all’apparenza, molto chiaro: se la donna ha 70 anni nel 2000, come fa ad averne soltanto 60 nel 2010, cioè dieci anni dopo? All’interno della domanda c’era un trabocchetto che ha ingannato quasi tutti coloro che si sono cimentati in questo test. Tu sei riuscito a capire quale fosse la risposta corretta?

Se sei arrivata fin qui, vuol dire che hai dato la risposta e vuoi capire se è corretta. Altrimenti significa che sei semplicemente curiosa di conoscere la verità. In entrambi i casi, eccoti accontentata. La signora ha 70 anni nel 2000 e 60 nel 2010 perché si tratta del periodo avanti Cristo. Quindi, nel 2010 a.C. aveva 60 anni, dieci anni dopo, nel 2000 a.C., ne aveva 70.

Non era semplice dare la risposta giusta, pochissime persone hanno pensato che si trattasse di una data antecedente alla nascita di Cristo e, quindi, risalente a due millenni fa. La maggior parte di coloro che hanno sbagliato ha pensato immediatamente che ci fosse un errore nella domanda, criticando apertamente coloro che hanno pensato il test. Ma l’enigma che ti abbiamo proposto oggi nascondeva un grosso inganno! Bisogna stare sempre attenti e usare la logica prima di dare la risposta.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, hai trovato la soluzione dell’enigma? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!