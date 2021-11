Test della Saggezza | Cosa hai portato con te dalle esperienze passate?

Con il test della saggezza scoprirai cosa hai portato nel tuo presente dalle esperienze che hai affrontato in passato.

Si dice infatti che la saggezza di una persona derivi sia da quello che ha imparato sia da quello che ha vissuto, quindi ogni individuo ha sviluppato un tipo di saggezza completamente diverso dagli altri, perché la sua vita è stata unica in tutti i sensi.

Molto spesso si confonde la saggezza con l’insieme di nozioni, quindi di conoscenze teoriche, che vengono apprese nel corso della vita, principalmente attraverso un percorso accademico e formativo in generale.

La saggezza è invece un concetto molto più complesso: deriva dal modo in cui abbiamo rielaborato e rese utili le esperienze del passato in maniera da affrontare meglio il presente. Per farlo bisogna avere una spiccata sensibilità e sapere anche come metterla in pratica.

Test della Saggezza

Per eseguire correttamente il test della saggezza ti chiediamo semplicemente di osservare attentamente l’immagine che ti proponiamo, quindi scegliere uno degli elementi che la compongono. Puoi scegliere sia l’elemento che preferisci dal punto di vista estetico sia quello che ha colpito la tua immaginazione.

1 – Le Pesche

Le pesche sono uno dei frutti più dolci e apprezzati che crescono in natura ma, come tutto ciò che viene coltivato, per essere prodotto ha bisogno di cura, impegno, sacrificio e costanza.

Se hai scelto le pesche accanto al vaso di fiori significa che hai imparato che tutto ciò che vale ha un prezzo, quindi che per ottenere gli obiettivi che una persona si pone è strettamente necessario impegnarsi.

Il tuo motto è: “Lavora duro, e arriverai a goderti i frutti dei tuoi sforzi”.

2 – Il Vaso di Fiori

Il vaso di fiori è uno degli elementi più vistosi dell’immagine e viene scelto molto spesso. Se anche tu sei tra coloro che sono stati colpiti dal vaso di fiori significa che, dalle esperienze che hai fatto in passato, hai imparato una lezione molto dura.

Ciò che la vita ti ha insegnato è che la felicità è molto breve, esattamente come la vita dei fiori recisi e posti in un vaso. Per questo motivo hai sviluppato la capacità di cogliere il bello in tutte le cose e soprattutto di goderti il momento perché sai che non si può prevedere ciò che accadrà domani.

Il tuo motto è: “Chi vuol essere lieto, sia: del doman non v’è certezza” (Lorenzo de’ Medici)

3 – Il libro

Il libro posto sul tavolo di fronte alla finestra è piuttosto “in ombra” rispetto agli altri elementi che formano la composizione, per questo motivo non attira spesso l’attenzione degli osservatori.

Se hai scelto proprio questo elemento significa che sei un attento osservatore e che non ti lasci distrarre dalle cose che ritieni poco importanti o poco interessanti.

La lezione che hai imparato dal passato e che porti con te nel presente è che bisogna sempre imparare dalle proprie esperienze, accettando gli errori come i successi.

La memoria del passato, cioè della storia in generale come della tua storia personale è estremamente importante: senza memoria non ci può essere progresso.

Il tuo motto è: “Non rinnegare niente di ciò che hai fatto perché ogni esperienza ti ha reso la persona che sei oggi”.

4 – Le Pagine – Gabbiani

I gabbiani che si trasformano in pagine del libro (o le pagine del libro che si trasformano in gabbiani) sono certamente l’elemento più strano e più interessante della composizione, quindi si tratta di un elemento che viene scelto molto spesso da chi fa questo test.

Se hai osservato attentamente il modo in cui le pagine sono dipinte avrai sicuramente notato che, contrariamente a quello che potrebbe pensare un osservatore distratto, le pagine non volano dal libro al cielo, ma dal cielo al libro.

Se hai scelto questo elemento significa che ciò che hai imparato nella vita è che bisogna fare quante più esperienze possibile per arricchirsi mentalmente e spiritualmente. Il tuo desiderio di nuove esperienze è talmente forte che potrebbe trasformarti in una persona inquieta e insoddisfatta, sempre pronta a progettare il futuro senza riuscire a godere del momento presente: hai troppa ansia di scrivere un nuovo capitolo della tua vita!

Il tuo motto è: “Un giorno in cui non si prova qualcosa di nuovo è un giorno sprecato”.

5 – La Finestra

La finestra è un elemento fondamentale della composizione, anche se viene vista per lo più come un elemento di sfondo o di cornice più che come una vera e propria parte dell’immagine.

Si tratta di una struttura di separazione tra il dentro e il fuori, cioè rappresenta simbolicamente il confine tra interiorità ed esteriorità.

Se hai scelto questo elemento significa che nella tua vita hai dovuto imparare a tue spese che le persone in realtà sono molto diverse da come appaiono e che spesso sono estremamente ipocrite, quindi è bene concedere pochissimo a chi non abbiamo ancora avuto modo di conoscere bene.

Il tuo motto è: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.