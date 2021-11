I segni che fanno ghosting: scopri se scapperà alla prima occasione!

Buuuu! Anche se Halloween è appena passato, potrebbe essere ancora tempo di fantasmi se esci con uno dei segni che fanno sicuramente ghosting!

Va bene, lo sappiamo: mostri e fantasmi dovrebbero essersi rintanati di nuovo nel loro mondo immaginario e non sentiremo più parlare di loro almeno per un altro anno.

Ci sono, però, delle persone che pensano, forse, che sia Halloween tutto l’anno: hai capito bene, parliamo di tutti quelli che, dopo essere usciti insieme qualche volta, improvvisamente spariscono!

No, non è successo loro niente di male: ti stanno semplicemente facendo ghosting.

Scopriamo quali sono i segni zodiacali che potrebbero, con più probabilità, riservarti questo (indegno) trattamento.

I segni che fanno ghosting: scopriamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo

Il ghosting è una pratica decisamente poco entusiasmante (e, diciamoci la verità, da maleducati fatti e finiti).

Se non la conosci, ti spieghiamo brevemente che cos’è: qualcuno, in ordine di chiudere per sempre i rapporti con te, decide improvvisamente di smettere di risponderti.

Messaggi, chiamate: vanno tutte a vuoto e quella persona, semplicemente, sparisce. Diventa un fantasma!

Ecco, il ghosting è diventato famoso perché, complice anche la digitalizzazione dei rapporti interpersonali, è diventato sempre più semplice “eliminare” qualcuno dalla nostra vita.

(Anche chi conosciamo poco).

Sebbene a fare ghosting siano quasi sempre persone che non vogliono continuare una relazione sentimentale capita spesso di ricevere il ghosting anche da cari amici.

Ovviamente si tratta di un atteggiamento che provoca molto dolore: proprio per questo, quindi, abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali che, con più probabilità, fanno o faranno ghosting!

Acquario: quinto posto

Che gli Acquario si trovino in questa classifica ci sembra veramente strano, non trovate? Ebbene, purtroppo anche gli Acquario si risolvono ad usare il ghosting quando non sanno cosa fare: anche se si tratta di un’ipotesi veramente molto rara!

Gli Acquario, però, faticano veramente non poco ad avere un confronto diretto con persone che li hanno delusi o che non meritano più la loro amicizia.

Preferiscono fare finta di niente e, discretamente, sparire: peccato che la loro assenza si faccia notare brillando veramente in maniera esasperata!

Che gli Acquario giochino su questa possibilità?

Bilancia: quarto posto

Governati da un eterno senso di insicurezza e dalla voglia di non fare mai torto agli altri, sia mai che qualcuno possa pensare che non sono i più simpatici, i nati sotto il segno della Bilancia usano un tipo di ghosting veramente curioso.

Innanzitutto, la Bilancia risponde ai messaggi (non alle chiamate)!

Vi dirà sempre che sì, assolutamente, dovete vedervi ed il prima possibile! Si spingerà anche, addirittura, a prendere appuntamento dopo mesi di “lavoro impazzito” e “vita impegnatissima“. Poche ore prima del vostro appuntamento, però, la Bilancia se ne uscirà con una scusa inderogabile e cancellerà il vostro incontro.

Insomma, avete capito: continueranno per anni ed anni a dirvi che va tutto bene ma, nel frattempo, non si faranno vedere mai più!

Scorpione: terzo posto

Lo Scorpione si merita di certo il primo gradino del podio nella nostra classifica di oggi: ghostare, infatti, è una delle sue vie d’uscita preferite!

I nati sotto il segno dello Scorpione sono persone che, preferibilmente, risolvono i problemi in maniera netta.

Qualcosa è finito (un rapporto d’amore, d’amicizia o lavorativo) oppure ancora neanche mai iniziato? Perché pensare a sentimenti od emozioni? Perché perdere tempo (tempo che potrebbe usare per produrre) a parlare con gli altri?

Per lo Scorpione, con un taglio netto, si fa una bella piazza pulita e, dal giorno dopo, si inizia da capo. Se la vita fosse così semplice, avrebbero ragione loro: peccato che, spesso, feriscono tante persone e le lasciano desolate e doloranti.

Ariete: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono decisamente particolari: in amore ed in amicizia, infatti, spesso sono sempre pronti a recriminare ma c’è una sorpresa.

Agli Ariete, spesso e volentieri, non importa assolutamente nulla degli altri! Gli Ariete, infatti, nonostante la loro densa vita sociale, non hanno nessun riguardo per gli altri.

Per loro si trattano, quasi sempre, di strumenti e di contatti: per uscire la sera, per conoscere una persona che hanno puntato, per dimostrare ad altre persone ancora di avere amici e conoscenze!

Per questo motivo, quindi, gli Ariete sono anche piuttosto sbrigativi quando si parla di chiusura dei rapporti.

Parlare? Spiegarsi? E perché mai? Gli Ariete, tendenzialmente, spariscono da un giorno all’altro e guai a chi li cerca.

Non hanno niente da dire a nessuno e si rifiutano di ascoltare gli altri: usano il tasto blocca ed elimina e, per loro, è come se non fosse successo niente!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che fanno ghosting

Ebbene sì, se state uscendo con un nato sotto il segno dei Gemelli dovete fare attenzione ai segnali del ghosting.

Prima o poi, ci dispiace per voi, siamo sicuri al 100% che il Gemelli farà un vero e proprio “fugone” e sparirà lasciandosi dietro solo un lenzuolo svolazzante.

L’oroscopo ci ha indicato i Gemelli come le vere e proprie persone che, appena possono, scelgono il ghosting come pratica per tranciare di netto i rapporti.

I Gemelli, dopotutto, sono fatti così: non riescono ad esprimere bene i loro sentimenti e spesso si forzano in situazioni che non gli sono assolutamente congeniali.

Invece di esplodere, come fanno tante altre persone, i Gemelli sopportano fino a quando possono (pensando di fare pure del bene).

Poi, però, spariscono lasciando un vuoto nel cuore delle persone (e, forse, proprio con quell’obiettivo). Sono veramente pericolosi!