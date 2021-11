La Regina Elisabetta è inarrestabile: ecco cosa ha fatto invece di riposare

Inarrestabile come negli ultimi 70 passati sul trono, la Regina Elisabetta ha dato prova ancora una volta di non voler cedere all’età.

Secondo le notizie che hanno fatto il giro del mondo nelle ultime settimane, Elisabetta II non sta benissimo in questo periodo e in più di un’occasione si è mostrata come non era mai accaduto in diversi decenni di regno.

La Regina ha infatti preso parte a 3 eventi ufficiali appoggiandosi a un bastone, anche se in realtà camminava abbastanza speditamente non sembrava particolarmente stanca o sofferente.

Verso la fine di Ottobre, inoltre, la monarca è stata ricoverata in ospedale per la prima volta da circa 20 anni e questa notizia ha destato molta preoccupazione sia all’interno della Famiglia Reale sia tra tutti coloro che amano la Regina.

Il ricoverò in realtà è durato una sola notte, e non è stato mai specificato quali fossero i motivi degli accertamenti a cui la sovrana si è sottoposta.

Quello che si sa, invece, è che nei giorni successivi i medici avevano ordinato alla sovrana di osservare un assoluto riposo, al fine di recuperare velocemente e pienamente il proprio stato di salute.

Come se non bastasse, avevano anche proibito alla sovrana di mantenere una vecchia abitudine a cui Elisabetta II era sempre stata molto affezionata, e si può immaginare che la Regina non l’abbia presa benissimo.

A dimostrare che la Regina Elisabetta II sarebbe stata costretta a casa ancora per qualche tempo, è arrivato il suo videomessaggio per l’apertura della conferenza di Glasgow sull’emergenza ambientale. Anche se Elisabetta ha lanciato un triste messaggio in codice durante il video, la monarca è sembrata in perfetta salute. Nessuno si aspettava però quello che sarebbe successo da lì a poco.

Elisabetta inarrestabile: la Regina prende il volo (e il volante)

Com’è noto, la Regina Elisabetta ha prestato servizio come meccanico durante la Seconda Guerra Mondiale. Fin dalla giovinezza sa quindi perfettamente quali sono le funzioni delle varie parti di un motore e non ha mai avuto problemi a mettersi alla guida di un’automobile.

In realtà si tratta di una passione condivisa con il Principe Filippo, il quale prima di farsi convincere a rinunciare alla guida ha dovuto fare un incidente travolgendo l’auto guidata da una donna e facendo capottare la propria: aveva 97 anni.

La sovrana a quanto pare, seguendo le orme del marito, anche avendo abbondantemente superato i 95 guida ancora. A dimostrarlo è arrivata, nei giorni scorsi, una fotografia che la vedeva al volante di una Jaguar station vagon, intenta a percorrere la strada che da Windsor porta alla sua tenuta nel Berkshire (a meno di un’ora di auto).

Sarebbe estremamente divertente immaginare la scena dei medici della Regina mentre la rincorrono gridando “Maestà ma dove va?” mentre Elisabetta sfreccia a tutto gas verso la libera uscita, ma le cose non devono essere andate così.

Elisabetta infatti è molto ligia alle regole e alla disciplina, come si sa, quindi (si spera) abbia chiesto e ottenuto il permesso dei medici di fare una “capatina” nel Berkshire per passeggiare con i cani.

Interrogato sulla vicenda, il Primo Ministro Boris Johnson ha affermato diplomaticamente che non c’è niente di cui preoccuparsi, che continua a incontrare la Regina ogni martedì come da prassi e che l’ha vista in ottima forma. Aveva però aggiunto: “I medici le hanno detto che deve riposare e dobbiamo rispettarlo!”.

Giusto per “rispettare il volere dei medici”, come suggeriva Johnson, l’inarrestabile Elisabetta ha anche deciso che sarebbe stata un’ottima idea salire in elicottero per andare a Sandringham, l’amatissima residenza invernale dove Sua Maestà festeggia ogni anno il Natale.

Elisabetta è perfettamente abituata a viaggiare in elicottero e lo fa abbastanza spesso, del resto sia suo marito Filippo sia suo figlio Andrea e suo nipote William sono stati piloti, quindi si può dire che il talento per il volo sa di famiglia.

Anche in questo caso sarebbe molto divertente immaginare la Regina saltare su un elicottero per lanciarsi ne “l’Operazione Natale” ma, di nuovo, le cose sono un po’ meno divertenti di come potremmo immaginarle.

In genere la Regina si sposta da Londra a Sandringham in treno. Dal momento che il percorso su binari richiede molto tempo e quindi potrebbe stancare molto la sovrana, il suo staff ha deciso che mezz’ora di elicottero sarebbe stata un’ottima alternativa.

Inutile dire che Elisabetta non avrà battuto ciglio, esattamente come nel video memorabile che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita.

Cosa ci si deve aspettare da Elisabetta per il prossimo futuro? Chi lo sa! Le scommesse sono aperte!

