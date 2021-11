L’ex Lolita del cinema italiano è diventata mamma per la seconda volta: è nato Leonardo. Il dolce annuncio sui social.

Giorno speciale per una delle attrici italiane più amate dal pubblico. Alle 9.18 del 5 novembre, infatti, è nato Leonardo. Ad annunciare la sua nascita è stata la mamma che, al settimo cielo, ha condiviso la sua immensa felicità con i suoi fans pubblicando una dolcissima foto.

Dopo la nascita della primogenita Ginevra, nata nove anni fa dalla relazione con l’hair stylist Gabriele Gregorini, l’attrice ha allargato la famiglia con un piccolo principe, frutto del suo amore con il marito, l’agente Fifa Andrea Manfredonia. L’attrice che è diventata mamma per la seconda volta è Martina Stella.

Martina Stella mamma bis: l’annuncio della nascita del piccolo Leonardo

“LEONARDO 💙 5/11/2021 ore 9.18 – I nostri cuori sono pieni di gioia”, con queste parole e una foto scattata in ospedale in cui ha tra le braccia il piccolo Leonardo con il marito Andrea Manfredonia al suo fianco, Martina Stella ha annunciato ai fan la nascita del suo secondogenito.



La foto che vedete qui in alto è stata accolta con grandissima gioia non solo dai fan, ma anche da amiche e colleghe di Martina Stella come potete vedere dai commenti qui in alto. Da Caterina Balivo a Laura Chiatti fino a Giulia Bevilacqua, tutte mamme bis, sono tante le mamme vip che si sono congratulate con la Stella.

La nascita di Leonardo rappresenta la realizzazione di un sogno per Martina Stella e Andrea Manfredonia. L’attrice, infatti, sognava di regalare un fratellino alla primogenia Ginevra e di coronare il suo amore con il marito con l’arrivo di un figlio. L’attrice, infatti, non ha mai nascosto di avere il desiderio di allargare la famiglia e l’annuncio della gravidanza prima ed oggi della nascita di Leonardo è stata accolta con grande gioia dai fan che la seguono sin dai tempi de L’ultimo bacio che segnò il suo esordio al cinema appena 17enne.