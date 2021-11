Matilda De Angelis e il dramma che l’ha cambiata: la confessione

By

Matilda De Angelis è una giovane attrice di successo. Nel suo passato, però, si cela un dramma che l’ha cambiata per sempre.

Chiunque conosca Matilda De Angelis sa bene come si tratti di una giovane attrice di successo che è riuscita a farsi strada in poco tempo grazie al suo talento.

Un’attrice che il pubblico ha imparato ad amare grazie alla presenza in alcuni videoclip famosi come “Felicità puttana” dei The Giornalist o “Tutto qui accade” dei Negramaro.

Nota anche oltreoceano per aver preso parte ad un film in cui ha recitato con Nicole Kidman e Hugh Grant, la De Angelis è senza alcun dubbio un volto noto a tanti nonché un personaggio in continua crescita. Nonostante i suoi tanti successi, nel passato nasconde un terribile dramma del quale ha parlato solo di recente. E tutto a causa del profondo dolore che le provocava.

Matilda De Angelis e il dramma vissuto durante l’adolescenza

Sebbene si dichiari una donna professionalmente soddisfatta e cresciuta circondata da amore e affetto, Matilda De Angelis custodisce un dolore che l’ha cambiata nel profondo e che per sua stessa ammissione l’accompagnerà sempre.

Da adolescente, infatti, l’attrice ha sofferto di anoressia. Una malattia difficile che porta a vedersi in modo deformato e che spinge a non mangiare.

LEGGI ANCHE -> Matilda De Angelis si racconta: dal bacio a Nicole Kidman all’amore per il fidanzato

La De Angelis ha ammesso di averne iniziato a parlare solo di recente perché da poco è riuscita davvero a tagliare i ponti con quel male dell’anima. Un male che a suo avviso non lascia mai per sempre e del tutto e con il quale è quindi importante imparare a confrontarsi.

In una recente l’attrice ha anche parlato di solitudine e di bisogno di affetto e di attenzioni che spesso possono portare a cercare un modo qualsiasi per farsi notare dagli altri.

Per fortuna, come lei stessa ha dimostrato, si tratta di un male dal quale è possibile uscire e che con i giusti mezzi e tanta forza si può addirittura andare incontro ad una vita ricca di successi.

LEGGI ANCHE -> Matilda De Angelis: come ispirarsi allo stile della giovane star che ha conquistato gli States

Un chiaro esempio positivo che grazie alla sua rivelazione Matilde potrà rappresentare per chiunque si trovi ad attraversare il suo stesso percorso.